13 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

São José tem 492 vagas de empregos disponíveis; Confira

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 492 vagas de emprego imediatas. Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e experiência. O processo de seleção é gratuito.

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Entre os destaques estão as posições de operador de teleatendimento/telemarketing. Ao todo, são 200 vagas, das quais 50 são exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).

Entre as funções com maior número de vagas estão as de atendente para lanchonete e balcão (20), pedreiro (15), encanador e montador de móveis (10) e para a área de vendas como promotor e vendedor (8).

Interessados em participar dos processos de seleção devem comparecer pessoalmente à sede do PAT na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, São José dos Campos.

Clique aqui para conferir a lista completa das vagas.

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