O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 492 vagas de emprego imediatas. Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e experiência. O processo de seleção é gratuito.
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Entre os destaques estão as posições de operador de teleatendimento/telemarketing. Ao todo, são 200 vagas, das quais 50 são exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).
Entre as funções com maior número de vagas estão as de atendente para lanchonete e balcão (20), pedreiro (15), encanador e montador de móveis (10) e para a área de vendas como promotor e vendedor (8).
Interessados em participar dos processos de seleção devem comparecer pessoalmente à sede do PAT na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, São José dos Campos.