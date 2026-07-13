O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 492 vagas de emprego imediatas. Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e experiência. O processo de seleção é gratuito.

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Entre os destaques estão as posições de operador de teleatendimento/telemarketing. Ao todo, são 200 vagas, das quais 50 são exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).