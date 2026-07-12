Uma passageira de 32 anos foi presa pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde deste domingo (12) transportando 1.500 ampolas de medicamentos de comercialização proibida no Brasil pela Via Dutra, em Caçapava.

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A apreensão ocorreu durante uma fiscalização da Operação Conatus em um ônibus que seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro. A carga, composta principalmente por tirzepatida e um anabolizante, foi avaliada em cerca de R$ 185 mil no Paraguai, podendo ultrapassar R$ 550 mil no mercado clandestino brasileiro.