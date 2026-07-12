12 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREVISÃO DO TEMPO

Atenção: temperatura vai cair para 5°C em São José; Veja quando

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa/Gerada com auxílio de IA

São José dos Campos deve registrar a menor temperatura do ano nos próximos dias.

A chegada de uma nova frente fria ao Vale do Paraíba provocará mudança no tempo a partir deste domingo (13), com aumento da nebulosidade, previsão de chuva e queda acentuada nos termômetros. Na terça-feira (15), a mínima pode atingir apenas 5°C, com possibilidade de geada em áreas da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Depois de uma sequência de dias com tardes quentes e tempo seco, o cenário muda com o avanço da massa de ar frio, que também deve atingir outras cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.

Domingo terá chuva e início da queda de temperatura

Neste domingo, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas há previsão de chuva isolada ao longo do dia.

Segundo a previsão, os termômetros devem variar entre 7°C e 27°C, enquanto a umidade relativa do ar poderá alcançar 95%.

Os ventos permanecem fracos, mas o aumento da nebulosidade marca o início da mudança nas condições do tempo.

Segunda-feira será de tempo instável

Na segunda-feira (14), a frente fria continua influenciando o clima em São José dos Campos.

A previsão indica muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva durante o dia.

As temperaturas caem ainda mais, variando entre 12°C e 22°C, com umidade podendo chegar a 100%.

Terça-feira pode registrar apenas 5°C

O frio mais intenso está previsto para a madrugada e a manhã de terça-feira (15).

De acordo com a previsão meteorológica, a mínima poderá chegar a 5°C em São José dos Campos, enquanto a máxima não deve passar dos 22°C.

Além do frio intenso, há possibilidade de geada, especialmente em áreas mais elevadas e de vegetação, devido à combinação de céu com poucas nuvens, baixa temperatura e elevada umidade.

Caso a previsão se confirme, a cidade poderá registrar uma das menores temperaturas deste inverno.

Frio também atinge o Vale do Paraíba

A frente fria não deve afetar apenas São José dos Campos.

A previsão indica queda nas temperaturas em diversas cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

As chuvas devem ocorrer principalmente entre domingo e segunda-feira, enquanto o frio ganha força entre a noite de segunda e a manhã de terça.

Municípios de maior altitude, como Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, poderão registrar temperaturas ainda mais baixas.

Defesa Civil orienta cuidados

Com a chegada do frio intenso, a recomendação é redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, que são mais suscetíveis aos efeitos das baixas temperaturas.

Também é importante manter boa hidratação, evitar mudanças bruscas de temperatura e proteger animais domésticos durante as madrugadas mais frias.

Motoristas que trafegam por trechos de serra devem ficar atentos à possibilidade de neblina nas primeiras horas da manhã.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários