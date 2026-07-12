São José dos Campos deve registrar a menor temperatura do ano nos próximos dias.
A chegada de uma nova frente fria ao Vale do Paraíba provocará mudança no tempo a partir deste domingo (13), com aumento da nebulosidade, previsão de chuva e queda acentuada nos termômetros. Na terça-feira (15), a mínima pode atingir apenas 5°C, com possibilidade de geada em áreas da região.
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Depois de uma sequência de dias com tardes quentes e tempo seco, o cenário muda com o avanço da massa de ar frio, que também deve atingir outras cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.
Domingo terá chuva e início da queda de temperatura
Neste domingo, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas há previsão de chuva isolada ao longo do dia.
Segundo a previsão, os termômetros devem variar entre 7°C e 27°C, enquanto a umidade relativa do ar poderá alcançar 95%.
Os ventos permanecem fracos, mas o aumento da nebulosidade marca o início da mudança nas condições do tempo.
Segunda-feira será de tempo instável
Na segunda-feira (14), a frente fria continua influenciando o clima em São José dos Campos.
A previsão indica muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva durante o dia.
As temperaturas caem ainda mais, variando entre 12°C e 22°C, com umidade podendo chegar a 100%.
Terça-feira pode registrar apenas 5°C
O frio mais intenso está previsto para a madrugada e a manhã de terça-feira (15).
De acordo com a previsão meteorológica, a mínima poderá chegar a 5°C em São José dos Campos, enquanto a máxima não deve passar dos 22°C.
Além do frio intenso, há possibilidade de geada, especialmente em áreas mais elevadas e de vegetação, devido à combinação de céu com poucas nuvens, baixa temperatura e elevada umidade.
Caso a previsão se confirme, a cidade poderá registrar uma das menores temperaturas deste inverno.
Frio também atinge o Vale do Paraíba
A frente fria não deve afetar apenas São José dos Campos.
A previsão indica queda nas temperaturas em diversas cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
As chuvas devem ocorrer principalmente entre domingo e segunda-feira, enquanto o frio ganha força entre a noite de segunda e a manhã de terça.
Municípios de maior altitude, como Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, poderão registrar temperaturas ainda mais baixas.
Defesa Civil orienta cuidados
Com a chegada do frio intenso, a recomendação é redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, que são mais suscetíveis aos efeitos das baixas temperaturas.
Também é importante manter boa hidratação, evitar mudanças bruscas de temperatura e proteger animais domésticos durante as madrugadas mais frias.
Motoristas que trafegam por trechos de serra devem ficar atentos à possibilidade de neblina nas primeiras horas da manhã.