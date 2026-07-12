São José dos Campos deve registrar a menor temperatura do ano nos próximos dias.

A chegada de uma nova frente fria ao Vale do Paraíba provocará mudança no tempo a partir deste domingo (13), com aumento da nebulosidade, previsão de chuva e queda acentuada nos termômetros. Na terça-feira (15), a mínima pode atingir apenas 5°C, com possibilidade de geada em áreas da região.

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