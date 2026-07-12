Subiu para três o número de mortos no grave acidente entre um ônibus de excursão e um caminhão ocorrido na rodovia MGC-267, entre Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no Sul de Minas Gerais.
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O coletivo levava romeiros de Mariana (MG) para o Santuário Nacional de Aparecida quando foi atingido pelo tanque de um caminhão carregado de leite que se desprendeu do chassi. A terceira vítima morreu neste domingo (12), após ser socorrida e encaminhada ao hospital.
A confirmação foi feita pela Prefeitura de Mariana, cidade de onde partiu a excursão religiosa.
Quem são as vítimas
As vítimas fatais foram identificadas como: Maria Aparecida Gonçalves, de 57 anos; Geralda Aparecida de Souza, de 41 anos; Maria Geralda Severiano Honorato, de 60 anos.
Maria Aparecida Gonçalves e Geralda Aparecida de Souza morreram ainda no local do acidente.
Já Maria Geralda Severiano Honorato chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada neste domingo.
Segundo a Prefeitura de Mariana, Geralda Aparecida era esposa do motorista do ônibus e ocupava o banco ao lado do condutor no momento da colisão.
Como aconteceu o acidente
O acidente ocorreu por volta das 3h da madrugada de sábado (11), na altura do quilômetro 338 da MGC-267, nas proximidades de um posto de pesagem.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão transportava leite e seguia no sentido contrário ao ônibus.
Durante uma curva, o tanque do caminhão se desprendeu do chassi, invadiu a pista contrária e atingiu violentamente a lateral direita do coletivo.
O impacto destruiu parte do ônibus e deixou passageiros presos às ferragens.
Ônibus seguia para Aparecida
O coletivo havia saído de Mariana com destino ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, um dos principais destinos de turismo religioso do país.
Além das três mortes confirmadas, diversos passageiros ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. Até o momento, as autoridades não divulgaram um balanço atualizado sobre o número de feridos nem o estado de saúde dos sobreviventes.
Polícia vai investigar as causas
As circunstâncias do acidente serão investigadas para esclarecer como ocorreu o desprendimento do tanque do caminhão.
A apuração deverá verificar se houve falha mecânica, problemas de manutenção ou outra causa que tenha contribuído para a tragédia.
A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência, os trabalhos da perícia e a remoção dos veículos.
O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades de Minas Gerais.