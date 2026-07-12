Subiu para três o número de mortos no grave acidente entre um ônibus de excursão e um caminhão ocorrido na rodovia MGC-267, entre Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no Sul de Minas Gerais.

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O coletivo levava romeiros de Mariana (MG) para o Santuário Nacional de Aparecida quando foi atingido pelo tanque de um caminhão carregado de leite que se desprendeu do chassi. A terceira vítima morreu neste domingo (12), após ser socorrida e encaminhada ao hospital.