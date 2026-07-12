A influenciadora digital Thaís Moura, de 31 anos, morreu após um acidente de moto na madrugada deste domingo (12), na Via Sérgio Braga, no bairro Conforto, em Volta Redonda (RJ). Com mais de 63 mil seguidores no Instagram, ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.

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O jovem de 22 anos que conduzia a motocicleta, apontado como companheiro da influenciadora, também foi encaminhado à unidade de saúde e sobreviveu.