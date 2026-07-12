A influenciadora digital Thaís Moura, de 31 anos, morreu após um acidente de moto na madrugada deste domingo (12), na Via Sérgio Braga, no bairro Conforto, em Volta Redonda (RJ). Com mais de 63 mil seguidores no Instagram, ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.
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O jovem de 22 anos que conduzia a motocicleta, apontado como companheiro da influenciadora, também foi encaminhado à unidade de saúde e sobreviveu.
A morte da criadora de conteúdo gerou grande comoção nas redes sociais, onde amigos, familiares e seguidores prestaram homenagens e lamentaram a perda.
Como aconteceu o acidente
Segundo a Polícia Militar, quando as equipes chegaram ao local do acidente, a cena já havia sido desfeita e as vítimas haviam sido socorridas.
No Hospital São João Batista, os policiais foram informados da morte de Thaís Moura.
O condutor da motocicleta passou por atendimento médico e relatou que se lembrava apenas de trafegar pela Via Sérgio Braga. Em depoimento aos policiais, afirmou que, logo depois, viu a companheira caída no chão.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.
Influenciadora esteve em festa horas antes
Poucas horas antes do acidente, Thaís havia compartilhado momentos de uma festa julina em suas redes sociais.
Em um dos stories publicados no Instagram, a influenciadora apareceu aproveitando o evento, sem imaginar que aquela seria sua última postagem.
As imagens passaram a ser compartilhadas por seguidores após a confirmação de sua morte.
Comoção nas redes sociais
Com mais de 63 mil seguidores, Thaís Moura era conhecida por compartilhar conteúdos sobre o dia a dia e conquistava uma comunidade ativa nas redes sociais.
Após a notícia da morte, amigos e seguidores deixaram centenas de mensagens de despedida. "Vou sentir falta das nossas conversas", escreveu uma amiga.
Outra publicou: "Descanse em paz, amiga! Sempre foi bom estar com você e trabalhar ao seu lado."
As homenagens se multiplicaram ao longo do domingo, destacando a alegria, o carinho e a amizade da influenciadora.
Velório e sepultamento
Segundo informações de amigos da família, Thaís Moura morava no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.
O velório está previsto para começar às 7h desta segunda-feira (13), e o sepultamento deve ocorrer às 10h, no Cemitério Portal da Saudade.