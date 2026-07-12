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GUARATINGUETÁ

Vendaval cancela último dia do Festival da Truta em Guará

Por Jesse Nascimento | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

O último dia do 20º Festival da Truta do Gomeral foi cancelado neste domingo (12) após um forte vendaval destruir parte da estrutura montada para o evento em Guaratinguetá.

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As rajadas de vento danificaram o palco, barracas, tendas, mesas e cadeiras durante a madrugada. A organização ainda tentou recuperar o espaço, mas uma nova chuva pela manhã inviabilizou a realização da programação por questões de segurança.

A decisão foi tomada em conjunto pela Associação do Bairro do Gomeral e pela Prefeitura de Guaratinguetá, que avaliaram os danos provocados pelo temporal antes de anunciar o cancelamento das atividades.

Vendaval destruiu parte da estrutura do festival

Segundo a organização, o vendaval atingiu o bairro do Gomeral entre a madrugada de sábado (11) e domingo (12), causando estragos em diversos pontos da estrutura preparada para receber milhares de visitantes.

Foram danificados o palco principal, barracas dos expositores, tendas destinadas ao público, além de mesas e cadeiras utilizadas na praça de alimentação.

Com os prejuízos, parte da estrutura perdeu as condições de uso, comprometendo a segurança de expositores, artistas, trabalhadores e visitantes.

Chuva impediu tentativa de recuperação

Nas primeiras horas deste domingo, equipes da organização iniciaram os trabalhos para tentar recuperar o espaço e manter pelo menos parte da programação de encerramento.

No entanto, uma nova chuva atingiu o bairro e agravou as condições do local.

Diante do risco de novos acidentes e da impossibilidade de garantir segurança ao público, foi decidido pelo cancelamento definitivo do último dia do festival.

Organização priorizou a segurança

Em comunicado, a organização destacou que a decisão foi tomada visando preservar a integridade física dos participantes e colaboradores.

Apesar dos esforços para reconstruir parte da estrutura, as condições climáticas impediram qualquer possibilidade de continuidade do evento.

Até o momento, não há previsão de remarcação das atrações que estavam programadas para este domingo.

Não houve registro de feridos

A Prefeitura de Guaratinguetá e a Associação do Bairro do Gomeral informaram que, até o momento, não houve registro de pessoas feridas em decorrência do vendaval.

Também não foi divulgada uma estimativa dos prejuízos causados pelo temporal nem informações sobre eventuais danos a imóveis ou veículos nas proximidades do evento.

Festival é tradição em Guaratinguetá

O Festival da Truta do Gomeral é um dos principais eventos gastronômicos e turísticos de Guaratinguetá, reunindo moradores e visitantes em torno da culinária típica da região da Serra da Mantiqueira.

Realizado anualmente, o festival movimenta o turismo local, valoriza os produtores da comunidade e oferece apresentações culturais, música ao vivo e pratos preparados à base de truta, principal atração gastronômica do evento.

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