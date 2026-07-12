O último dia do 20º Festival da Truta do Gomeral foi cancelado neste domingo (12) após um forte vendaval destruir parte da estrutura montada para o evento em Guaratinguetá.

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As rajadas de vento danificaram o palco, barracas, tendas, mesas e cadeiras durante a madrugada. A organização ainda tentou recuperar o espaço, mas uma nova chuva pela manhã inviabilizou a realização da programação por questões de segurança.