Um arrastão mobilizou a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (10) na área verde do Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos.
As informações são da página Olho Vivo do Vale.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um grupo formado por cerca de oito a dez criminosos roubou três bicicletas e o celular de uma mulher que estava no local. Após buscas, dois adolescentes foram apreendidos, as bicicletas foram recuperadas e os demais suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata.
O crime ocorreu nas proximidades da Casa do Idoso e assustou moradores e frequentadores da área de lazer, onde jovens jogavam futebol no momento da ação criminosa.
Como aconteceu o arrastão
De acordo com relatos das vítimas, o grupo abordou diversas pessoas que estavam na área verde do Bosque dos Eucaliptos.
Os criminosos roubaram três bicicletas e ainda tomaram à força o telefone celular de uma mulher.
Após o ataque, os suspeitos fugiram em direção ao bairro Campos dos Alemães, utilizando a Avenida Salinas como rota de escape.
Polícia apreende dois adolescentes
Assim que foi acionada, a Polícia Militar iniciou buscas pela região.
Durante a operação, dois adolescentes foram localizados e abordados entre a Avenida Salinas e a ponte de acesso ao bairro Campos dos Alemães.
Os demais integrantes do grupo conseguiram escapar por uma área de mata às margens da avenida e continuam sendo procurados.
Os dois menores foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.
Bicicletas foram recuperadas
A ação rápida da Polícia Militar permitiu a recuperação das três bicicletas roubadas durante o arrastão.
Os bens deverão ser devolvidos aos proprietários após os procedimentos legais.
Até a publicação desta reportagem, não havia informação sobre a recuperação do telefone celular levado da mulher.
Polícia Civil investiga os demais envolvidos
A Polícia Civil instaurou investigação para identificar e localizar os outros participantes do crime.
Imagens de câmeras de segurança da região, depoimentos das vítimas e outras provas deverão auxiliar na identificação dos suspeitos que conseguiram fugir.
Quem tiver informações que possam contribuir com as investigações pode fazer denúncia anônima pelo Disque Denúncia 181.
Família acompanhou ocorrência
Na Central de Flagrantes, familiares dos adolescentes apreendidos acompanharam os procedimentos policiais.
Segundo relatos obtidos no local, a avó de um dos menores repreendeu o neto e afirmou que conversaria seriamente com ele sobre a participação no crime.