Um arrastão mobilizou a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (10) na área verde do Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos.

As informações são da página Olho Vivo do Vale.

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