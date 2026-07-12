Uma mulher e uma criança ficaram feridas após um acidente entre um Chevrolet Monza e um Volkswagen Gol no fim da tarde deste sábado (11), no Jardim Colonial, em São José dos Campos. As informações são da página Olho Vivo do Vale.
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A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Gustavo Sonnewend Filho e Pureza, mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e provocou danos significativos aos veículos. A criança foi socorrida com suspeita de fratura e encaminhada ao hospital.
Segundo informações apuradas no local, a força do impacto foi tão intensa que os dois airbags de um dos veículos foram acionados.
Como aconteceu o acidente
A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Gustavo Sonnewend Filho e Pureza, uma das vias de acesso do Jardim Colonial.
Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem sobre qual dos veículos teria provocado a batida. As circunstâncias deverão ser esclarecidas pelas autoridades.
Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local, os automóveis já haviam sido retirados, o que dificultou o registro da ocorrência e a análise da posição dos veículos após o impacto.
Mulher e criança foram socorridas
Equipes do Samu prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.
A criança foi encaminhada a um hospital com suspeita de fratura. Já a mulher também recebeu atendimento médico, mas o estado de saúde dela não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.
Não há informações sobre outras pessoas feridas.
Proprietário do Monza teria assumido prejuízos
Segundo informações obtidas no local, o proprietário do Chevrolet Monza se comprometeu a ressarcir os danos causados ao proprietário do Volkswagen Gol.
A reportagem não conseguiu confirmar se houve registro de acordo formal entre as partes.
Suspeita de motorista sem CNH
Informações preliminares apontam que o condutor do Monza seria inabilitado e não possuiria Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Até o momento, a Polícia Militar não confirmou oficialmente essa informação nem informou se foram adotadas medidas administrativas ou criminais relacionadas ao caso.
A ocorrência deverá ser analisada pelas autoridades competentes.