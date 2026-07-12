Uma mulher e uma criança ficaram feridas após um acidente entre um Chevrolet Monza e um Volkswagen Gol no fim da tarde deste sábado (11), no Jardim Colonial, em São José dos Campos. As informações são da página Olho Vivo do Vale.

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A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Gustavo Sonnewend Filho e Pureza, mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e provocou danos significativos aos veículos. A criança foi socorrida com suspeita de fratura e encaminhada ao hospital.