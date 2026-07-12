12 de julho de 2026
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Craque Neto zoa 'restaurante do Neymar' em Aparecida: 'chorão'

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Craque Neto

O apresentador e ex-jogador Craque Neto protagonizou um momento divertido durante uma visita à Basílica Nacional de Aparecida, no sábado (11). Enquanto caminhava pelos arredores do maior templo católico do Brasil, ele encontrou um estabelecimento chamado "Chorão Restaurante" e aproveitou a coincidência para fazer uma brincadeira com Neymar, arrancando risadas dos seguidores nas redes sociais.

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Conhecido pelas críticas e provocações ao camisa 10 da Seleção Brasileira, Neto associou o nome do restaurante ao apelido irônico que costuma usar para se referir ao atacante e publicou o momento em vídeo.

Neto faz piada ao encontrar "Chorão Restaurante"

No registro compartilhado nas redes sociais, o apresentador aparece caminhando próximo à Basílica quando avista a fachada do restaurante.

Sem perder o bom humor, ele reage imediatamente: "Meu Deus do céu, olha isso aqui! Eu vim em Aparecida dar uma caminhada, agradecer, e dou de cara com uma coisa dessas! Quem quiser vir pra Aparecida agora já sabe onde ir. Pode vir jantar direto no restaurante do Neymar! Olha lá atrás o nome do comércio: CHORÃO! Tá de brincadeira!"

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que entraram na brincadeira e deixaram centenas de comentários sobre a provocação ao atacante da Seleção Brasileira.

Visita foi de fé à Basílica de Aparecida

Antes do momento descontraído, Neto esteve na Basílica Nacional de Aparecida, onde realizou uma visita de fé e agradecimento.

Aparecida é um dos principais destinos do turismo religioso da América Latina e recebe milhões de peregrinos todos os anos. Além das celebrações religiosas, o entorno do Santuário reúne restaurantes, lojas e comércios voltados aos visitantes.

Foi justamente durante uma caminhada por essa região que o ex-jogador encontrou o estabelecimento que inspirou a brincadeira.

Rivalidade entre Neto e Neymar é antiga

As provocações de Neto a Neymar são frequentes em programas esportivos e nas redes sociais.

O apresentador costuma fazer críticas ao comportamento e às atuações do atacante, utilizando, de forma irônica, o apelido de "chorão". A piada feita em Aparecida faz referência justamente a esse histórico de declarações.

Mesmo em um ambiente de devoção, o episódio mostrou o estilo irreverente do ex-jogador, que transformou um simples passeio em mais um momento de grande repercussão nas redes sociais. O vídeo rapidamente passou a ser compartilhado por páginas esportivas e de entretenimento, ampliando o alcance da brincadeira.

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