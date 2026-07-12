O apresentador e ex-jogador Craque Neto protagonizou um momento divertido durante uma visita à Basílica Nacional de Aparecida, no sábado (11). Enquanto caminhava pelos arredores do maior templo católico do Brasil, ele encontrou um estabelecimento chamado "Chorão Restaurante" e aproveitou a coincidência para fazer uma brincadeira com Neymar, arrancando risadas dos seguidores nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conhecido pelas críticas e provocações ao camisa 10 da Seleção Brasileira, Neto associou o nome do restaurante ao apelido irônico que costuma usar para se referir ao atacante e publicou o momento em vídeo.

Neto faz piada ao encontrar "Chorão Restaurante"