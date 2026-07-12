O apresentador e ex-jogador Craque Neto protagonizou um momento divertido durante uma visita à Basílica Nacional de Aparecida, no sábado (11). Enquanto caminhava pelos arredores do maior templo católico do Brasil, ele encontrou um estabelecimento chamado "Chorão Restaurante" e aproveitou a coincidência para fazer uma brincadeira com Neymar, arrancando risadas dos seguidores nas redes sociais.
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Conhecido pelas críticas e provocações ao camisa 10 da Seleção Brasileira, Neto associou o nome do restaurante ao apelido irônico que costuma usar para se referir ao atacante e publicou o momento em vídeo.
Neto faz piada ao encontrar "Chorão Restaurante"
No registro compartilhado nas redes sociais, o apresentador aparece caminhando próximo à Basílica quando avista a fachada do restaurante.
Sem perder o bom humor, ele reage imediatamente: "Meu Deus do céu, olha isso aqui! Eu vim em Aparecida dar uma caminhada, agradecer, e dou de cara com uma coisa dessas! Quem quiser vir pra Aparecida agora já sabe onde ir. Pode vir jantar direto no restaurante do Neymar! Olha lá atrás o nome do comércio: CHORÃO! Tá de brincadeira!"
A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que entraram na brincadeira e deixaram centenas de comentários sobre a provocação ao atacante da Seleção Brasileira.
Visita foi de fé à Basílica de Aparecida
Antes do momento descontraído, Neto esteve na Basílica Nacional de Aparecida, onde realizou uma visita de fé e agradecimento.
Aparecida é um dos principais destinos do turismo religioso da América Latina e recebe milhões de peregrinos todos os anos. Além das celebrações religiosas, o entorno do Santuário reúne restaurantes, lojas e comércios voltados aos visitantes.
Foi justamente durante uma caminhada por essa região que o ex-jogador encontrou o estabelecimento que inspirou a brincadeira.
Rivalidade entre Neto e Neymar é antiga
As provocações de Neto a Neymar são frequentes em programas esportivos e nas redes sociais.
O apresentador costuma fazer críticas ao comportamento e às atuações do atacante, utilizando, de forma irônica, o apelido de "chorão". A piada feita em Aparecida faz referência justamente a esse histórico de declarações.
Mesmo em um ambiente de devoção, o episódio mostrou o estilo irreverente do ex-jogador, que transformou um simples passeio em mais um momento de grande repercussão nas redes sociais. O vídeo rapidamente passou a ser compartilhado por páginas esportivas e de entretenimento, ampliando o alcance da brincadeira.