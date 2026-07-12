Caraguatatuba e Ubatuba aparecem em uma investigação do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a destinação de emendas parlamentares atribuídas pela Polícia Federal à influência do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Juntas, as duas cidades do Litoral Norte receberam R$ 30 milhões em recursos destinados à área da saúde.

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Em decisão divulgada na sexta-feira (10), o ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de até R$ 119,2 milhões em bens de Valdemar e suspendeu a execução das emendas sob investigação.