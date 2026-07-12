Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo ex-marido durante uma confraternização familiar no bairro Vila Maria, em Lorena, na noite deste sábado (12).
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A vítima, que possuía medida protetiva contra o suspeito, sofreu diversos golpes, principalmente na região do abdômen, foi socorrida por familiares e passou por cirurgia na Santa Casa. O homem, de 48 anos, fugiu logo após o ataque e era procurado pela polícia até o encerramento da ocorrência.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.
Segundo a Polícia Militar, o chamado foi registrado por volta das 21h40 para uma ocorrência de agressão com arma branca. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido levada ao hospital por familiares.
Ataque aconteceu durante confraternização
De acordo com o boletim de ocorrência, familiares participavam de uma confraternização quando o ex-marido da vítima apareceu no imóvel.
Em determinado momento, conforme os relatos, ele sacou uma faca e desferiu diversos golpes contra a mulher, atingindo principalmente a região abdominal. Após o ataque, o suspeito fugiu antes da chegada das equipes policiais.
A Polícia Civil enquadrou o caso como tentativa de feminicídio, considerando o histórico de relacionamento entre vítima e agressor e o contexto de violência doméstica.
Mulher tinha medida protetiva
A filha da vítima informou aos policiais que o relacionamento terminou há cerca de sete meses.
Mesmo após a separação, o ex-companheiro insistia em reatar o relacionamento e procurava a mulher com frequência. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima possuía uma medida protetiva de urgência contra o suspeito.
A investigação irá apurar se a presença do homem na confraternização representou descumprimento da determinação judicial. A Polícia Civil também deverá analisar mensagens, ligações, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para reconstruir a dinâmica do crime.
Vítima passou por cirurgia
Na Santa Casa de Lorena, a equipe médica informou aos policiais que a mulher precisava ser submetida a uma cirurgia de emergência.
O boletim de ocorrência não traz informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima após o procedimento, nem detalha a quantidade de ferimentos ou o tempo de internação.
Os laudos médicos e demais provas periciais deverão integrar o inquérito policial.
Suspeito continua foragido
Após o ataque, equipes da Polícia Militar realizaram buscas para localizar o suspeito. Os policiais foram até uma residência ligada ao homem, onde uma familiar informou que ele havia saído durante a tarde e não retornado.
Até o encerramento da ocorrência, ele não havia sido localizado.
A Polícia Civil segue investigando o caso e busca esclarecer todas as circunstâncias da tentativa de feminicídio.
Testemunhas serão ouvidas
Como o crime ocorreu durante uma confraternização familiar, pessoas que estavam no local deverão prestar depoimento.
Os investigadores querem esclarecer como o suspeito chegou ao imóvel, se houve discussão antes do ataque e de que forma ele deixou o local após esfaquear a ex-companheira.
O depoimento da vítima também será considerado essencial para a investigação, mas dependerá da evolução de seu quadro clínico.
Como denunciar violência contra a mulher
Em casos de violência doméstica ou risco iminente, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.
Também é possível buscar ajuda por meio do Ligue 180, canal nacional de atendimento à mulher, que oferece orientações, recebe denúncias e encaminha vítimas para a rede de proteção.
A Polícia reforça que ameaças, perseguições e descumprimento de medidas protetivas devem ser comunicados às autoridades, mesmo antes de uma agressão física.