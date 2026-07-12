Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo ex-marido durante uma confraternização familiar no bairro Vila Maria, em Lorena, na noite deste sábado (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima, que possuía medida protetiva contra o suspeito, sofreu diversos golpes, principalmente na região do abdômen, foi socorrida por familiares e passou por cirurgia na Santa Casa. O homem, de 48 anos, fugiu logo após o ataque e era procurado pela polícia até o encerramento da ocorrência.