O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita São José dos Campos nesta segunda-feira (13) para conhecer a UGEE1000BR, a primeira unidade brasileira de geração de energia elétrica com turbina a gás 100% nacional movida a etanol.
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A agenda acontece às 13h30 no IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), dentro do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), um dos principais polos de pesquisa tecnológica do país.
O equipamento representa um avanço estratégico para a indústria nacional ao combinar tecnologia desenvolvida no Brasil com o uso de um combustível renovável. A expectativa é que a inovação abra caminho para aplicações em geração distribuída de energia, operações militares, hospitais de campanha, regiões isoladas e sistemas de emergência.
O que é a UGEE1000BR
A sigla significa Unidade Geradora de Energia Elétrica. O sistema utiliza uma turbina a gás alimentada por etanol hidratado para movimentar um gerador elétrico.
Apesar do nome "turbina a gás", o combustível não precisa estar em estado gasoso. A denominação se refere ao funcionamento da máquina: o etanol é queimado em uma câmara de combustão, produzindo gases quentes que movimentam as pás da turbina. Esse movimento gira um eixo conectado ao gerador responsável pela produção de eletricidade.
A tecnologia emprega princípios semelhantes aos utilizados em motores aeronáuticos, área em que São José dos Campos é referência internacional.
Por que a turbina é considerada inédita
O diferencial do projeto não é apenas utilizar etanol como combustível. Segundo a Força Aérea Brasileira, trata-se da primeira unidade brasileira equipada com uma turbina a gás totalmente desenvolvida no país, incluindo projeto, câmara de combustão, sistemas de controle, integração, estrutura e demais componentes.
Embora já existam turbinas adaptadas para operar com etanol em outros países — e até mesmo no Brasil, como uma usina inaugurada em Minas Gerais em 2010 utilizando tecnologia estrangeira —, a UGEE1000BR representa o domínio nacional sobre toda a engenharia do equipamento.
Essa independência tecnológica reduz a dependência de fornecedores internacionais e fortalece a indústria brasileira de alta tecnologia.
Por que usar etanol
O projeto utiliza etanol hidratado, o mesmo vendido nos postos de combustíveis brasileiros.
A escolha se deve à ampla produção nacional, facilidade de distribuição e potencial para reduzir a utilização de combustíveis fósseis em sistemas de geração de energia.
Além disso, ao contrário das fontes solar e eólica, a turbina pode produzir eletricidade a qualquer momento, desde que haja combustível disponível, funcionando como complemento da matriz energética ou fonte de emergência.
Onde poderá ser utilizada
Entre as aplicações previstas estão:
- comunidades isoladas;
- bases militares;
- hospitais de campanha;
- centros de comunicação;
- operações humanitárias;
- sistemas de geração de emergência;
- instalações sem acesso confiável à rede elétrica.
Também poderá integrar sistemas híbridos, trabalhando em conjunto com painéis solares e bancos de baterias.
Projeto ainda está em fase de testes
A UGEE1000BR ainda é um demonstrador tecnológico.
O equipamento foi entregue oficialmente no início de julho e agora passará por uma série de ensaios para avaliar potência, consumo de combustível, emissões, eficiência, durabilidade, estabilidade operacional e segurança.
Ainda não há previsão de comercialização nem divulgação de custos ou cronograma para produção em escala.
Quem desenvolveu a tecnologia
O projeto reúne pesquisadores do IAE, do DCTA e empresas brasileiras.
Participam do desenvolvimento a Aero Concepts, além de parceiros industriais e tecnológicos, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Finep, da FW Soluções Industriais e da GA General Automation.
A visita de Lula ocorre menos de duas semanas após a apresentação oficial da UGEE1000BR e coloca São José dos Campos novamente no centro das discussões sobre ciência, tecnologia, transição energética e desenvolvimento industrial brasileiro.