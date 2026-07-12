Quem deixou a viagem de volta para este domingo (12) deve enfrentar trânsito intenso nas principais rodovias do Vale do Paraíba.

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As concessionárias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) alertam que o período entre 12h e 19h será o mais crítico, com previsão de lentidão na Via Dutra, Rodovia dos Tamoios, Sistema Carvalho Pinto/Ayrton Senna e Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.