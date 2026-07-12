Quem deixou a viagem de volta para este domingo (12) deve enfrentar trânsito intenso nas principais rodovias do Vale do Paraíba.
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As concessionárias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) alertam que o período entre 12h e 19h será o mais crítico, com previsão de lentidão na Via Dutra, Rodovia dos Tamoios, Sistema Carvalho Pinto/Ayrton Senna e Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.
O aumento no fluxo ocorre por causa do retorno dos turistas que passaram o feriado de 9 de Julho no Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e também no estado do Rio de Janeiro.
A recomendação é que os motoristas, sempre que possível, antecipem a viagem para as primeiras horas da manhã ou aguardem o período da noite para reduzir o tempo parado no trânsito.
Pior horário será entre 12h e 19h
As previsões das concessionárias apontam que os horários de pico das principais rodovias praticamente coincidem, formando uma grande concentração de veículos no início da tarde.
Confira os períodos de maior movimento:
- Via Dutra: das 12h às 19h, no sentido São Paulo;
- Rodovia dos Tamoios: fluxo intenso a partir das 10h, em direção a São José dos Campos;
- Carvalho Pinto/Ayrton Senna: movimento elevado entre 11h e 23h, sentido capital;
- Floriano Rodrigues Pinheiro: o DER recomenda viajar até as 7h ou após as 21h.
Segundo os órgãos responsáveis pelas rodovias, o intervalo entre 12h e 19h reúne o tráfego vindo simultaneamente do Litoral Norte, Campos do Jordão, cidades do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro, aumentando significativamente o risco de congestionamentos.
Dutra deve receber mais de 384 mil veículos
A Via Dutra deverá ser a rodovia mais movimentada da região neste domingo.
A concessionária CCR RioSP estima a circulação de 384.148 veículos, com maior concentração entre 12h e 16h, principalmente no sentido da capital paulista.
Os pontos que exigem maior atenção são os trechos de:
- Jacareí;
- São José dos Campos;
- Caçapava;
- Taubaté;
- Pindamonhangaba;
- Roseira;
- Aparecida.
Essas cidades concentram acessos de importantes rodovias estaduais, aumentando o volume de veículos.
Além disso, qualquer acidente, veículo quebrado ou redução de velocidade pode provocar longas filas em poucos minutos.
Tamoios terá subida intensa da serra
A Rodovia dos Tamoios deverá registrar aumento no fluxo já a partir das 10h, principalmente para quem retorna de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Durante o período da operação especial, a concessionária estima a circulação de aproximadamente 147 mil veículos.
As obras permanecerão suspensas no sentido São José dos Campos até a tarde de segunda-feira (13), e não haverá fechamento noturno para manutenção dos túneis neste domingo.
Carvalho Pinto e Ayrton Senna terão trânsito até a noite
O Sistema Carvalho Pinto/Ayrton Senna deverá registrar o maior período de tráfego intenso entre todas as rodovias da região.
Segundo a Ecovias Leste Paulista, o fluxo permanecerá elevado das 11h às 23h, principalmente para quem segue em direção à capital.
Entre os principais pontos de atenção estão:
- pedágio de São José dos Campos;
- ligação com a Rodovia dos Tamoios;
- acessos em Caçapava;
- região de Jacareí;
- conexões com o Rodoanel e as marginais de São Paulo.
- Floriano Rodrigues Pinheiro exige atenção
Principal acesso entre Campos do Jordão e Taubaté, a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro também deve registrar movimento intenso durante o retorno do feriado.
O DER estima mais de 143 mil veículos utilizando a estrada ao longo da operação especial.
Embora não tenha divulgado horário específico de pico, o órgão recomenda que os motoristas utilizem a rodovia antes das 7h ou somente após as 21h.
No período da tarde, o fluxo vindo da Serra da Mantiqueira encontra o movimento intenso da Via Dutra, aumentando o risco de lentidão nos acessos a Taubaté.
Melhor horário para viajar
Especialistas e concessionárias orientam que o melhor momento para iniciar a viagem é antes das 7h, quando o movimento ainda é considerado moderado.
Quem não conseguir sair cedo deve acompanhar as condições do trânsito em tempo real e, se possível, adiar o retorno para o período noturno.
Entre 12h e 16h, a recomendação é evitar pegar a estrada, já que esse intervalo concentra os maiores volumes de veículos em praticamente todas as principais rodovias da região.
Cuidados antes de viajar
Antes de sair, os motoristas devem verificar: pneus; freios; iluminação; nível de óleo; água do radiador; combustível; documentação.
Também é importante levar água, alimentação leve e respeitar os limites de velocidade.
Em caso de neblina, a orientação é reduzir a velocidade, manter distância do veículo da frente e utilizar apenas o farol baixo.
As autoridades também reforçam que o acostamento não deve ser utilizado como faixa de circulação, pois isso dificulta o trabalho de ambulâncias, guinchos e equipes de resgate.