Pelo menos cinco balões foram vistos sobre cidades do Vale do Paraíba na manhã deste sábado (11), aumentando o alerta das autoridades para o risco de incêndios e acidentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Diante das ocorrências, a Defesa Civil do Estado e as forças de segurança intensificaram o monitoramento neste domingo (12), após os artefatos serem avistados em São José dos Campos, Taubaté e Caçapava.