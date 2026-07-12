Pelo menos cinco balões foram vistos sobre cidades do Vale do Paraíba na manhã deste sábado (11), aumentando o alerta das autoridades para o risco de incêndios e acidentes.
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Diante das ocorrências, a Defesa Civil do Estado e as forças de segurança intensificaram o monitoramento neste domingo (12), após os artefatos serem avistados em São José dos Campos, Taubaté e Caçapava.
A preocupação das autoridades cresceu porque, na última quinta-feira (9), outros balões caíram na região e provocaram focos de incêndio, exigindo a atuação de equipes de emergência.
Balões foram vistos em três cidades
Os registros foram feitos por moradores em diferentes bairros das três cidades.
Em São José dos Campos, os balões foram vistos nos bairros Bom Retiro, na zona leste, e Interlagos, na zona sul.
Em Taubaté, o artefato sobrevoou a região do bairro Estiva.
Já em Caçapava, houve registros nos bairros Vila Santos e Guamirim.
As imagens compartilhadas por moradores mostram os balões cruzando o céu durante a manhã.
Balão caiu em área de mata em São José
Um dos casos que mais chamou a atenção ocorreu no bairro Bom Retiro, na zona leste de São José dos Campos.
O balão caiu em uma área de mata e vídeos gravados no local mostram um grupo entrando na vegetação para retirar a estrutura.
As imagens, no entanto, não permitem concluir quem soltou o balão nem identificar se as pessoas que aparecem no vídeo participaram da soltura do artefato.
Até o momento, não há informações sobre incêndio ou feridos nesse ponto.
Defesa Civil faz alerta
Segundo as autoridades, aproximar-se de um balão após a queda representa risco.
Mesmo no solo, o artefato pode manter partes aquecidas, combustível, armações metálicas e materiais inflamáveis presos à vegetação. Além disso, focos de incêndio podem permanecer ocultos sob folhas secas e galhos.
Por esse motivo, a orientação é que a população não toque na estrutura nem tente recolher o balão.
Em caso de avistamento ou queda, a recomendação é informar imediatamente às autoridades o endereço, um ponto de referência, a direção em que o balão seguia e se há pessoas ou veículos próximos ao local.
Soltar balão é crime
Além do risco de incêndios em áreas de mata, residências, indústrias e redes elétricas, soltar balões é crime ambiental no Brasil.
A prática é proibida pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que prevê pena de detenção e multa para quem fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios.
As forças de segurança permanecem monitorando a região para identificar possíveis responsáveis pelas ocorrências.