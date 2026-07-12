Um acidente envolvendo um caminhão de pequeno porte e três automóveis deixou pelo menos três pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na madrugada deste domingo (12). Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

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A colisão ocorreu por volta da 1h08, nas proximidades do km 112 da BR-116, na altura do bairro Independência, no sentido ainda não informado.