12 de julho de 2026
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URGENTE

Engavetamento na Dutra com 5 veículos deixa 3 feridos em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Vale360

Um acidente envolvendo um caminhão de pequeno porte e três automóveis deixou pelo menos três pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na madrugada deste domingo (12). Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

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A colisão ocorreu por volta da 1h08, nas proximidades do km 112 da BR-116, na altura do bairro Independência, no sentido ainda não informado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, as equipes encontraram três vítimas. Uma delas estava presa às ferragens e outra permanecia retida no interior de um dos veículos, exigindo uma operação de resgate.

Bombeiros fazem desencarceramento

Com o apoio das equipes da CCR RioSP, os bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima presa às ferragens e prestaram atendimento aos envolvidos no acidente.

Um homem de 26 anos, com suspeita de fratura nas costelas do lado direito, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté.

As outras vítimas receberam atendimento das equipes de resgate da concessionária CCR RioSP. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.

Via foi liberada após atendimento

Após o resgate das vítimas, o local foi deixado em segurança e ficou sob responsabilidade da concessionária, que realizou os procedimentos necessários para a liberação da Rodovia Presidente Dutra.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão apuradas.

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