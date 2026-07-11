O São José Futsal voltou de Santa Catarina com derrota por goleada pela 12ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal). Na noite deste sábado (11), a equipe joseense foi derrotada pelo Jaraguá por 5 a 0, em confronto disputado na Arena Jaraguá.

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Com o resultado, o time do Vale do Paraíba permanece na 14ª colocação da competição, com oito pontos, ainda na zona de repescagem. Já o Jaraguá chegou aos 20 pontos e ocupa o quinto lugar na tabela.