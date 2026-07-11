O São José Futsal voltou de Santa Catarina com derrota por goleada pela 12ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal). Na noite deste sábado (11), a equipe joseense foi derrotada pelo Jaraguá por 5 a 0, em confronto disputado na Arena Jaraguá.
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Com o resultado, o time do Vale do Paraíba permanece na 14ª colocação da competição, com oito pontos, ainda na zona de repescagem. Já o Jaraguá chegou aos 20 pontos e ocupa o quinto lugar na tabela.
Agora, o foco do São José se volta para o Campeonato Paulista. A equipe recebe o Impacto Futsal na próxima terça-feira (14), às 19h30, em casa. Pela Liga Nacional, o próximo compromisso será na sexta-feira (17), às 19h, diante do Corinthians, no ginásio do Teatrão.
Primeiro tempo
O São José começou a partida impondo intensidade e equilibrando as ações nos minutos iniciais, criando boas disputas e oportunidades diante do adversário. No entanto, aos 11 minutos, uma falha na troca de passes na defesa permitiu que o Jaraguá abrisse o placar.
Pouco depois, os catarinenses ampliaram a vantagem em uma rápida transição ofensiva, aproveitando um lançamento para encontrar um jogador livre, que finalizou com precisão.
O São José ainda teve a melhor oportunidade para reagir quando roubou a bola no ataque e ficou cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a chance de diminuir a diferença. Na sequência, o Jaraguá voltou a ser eficiente e marcou o terceiro gol antes do intervalo.
Segundo tempo
Na etapa final, o São José retornou mais ofensivo, adiantando a marcação e pressionando a saída de bola adversária em busca da reação. Apesar da postura agressiva, foi o Jaraguá quem voltou a balançar as redes, marcando o quarto gol após boa troca de passes no ataque.
Mesmo insistindo nas investidas ofensivas, a equipe joseense voltou a cometer um erro na defesa. Em uma jogada individual, perdeu a posse de bola no campo defensivo, e os donos da casa aproveitaram para transformar a vitória em goleada: 5 a 0.
Nos minutos finais, o São José apostou na estratégia do goleiro-linha e ainda conseguiu uma falta perigosa na entrada da área, mas não aproveitou a oportunidade e deixou a quadra sem conseguir balançar as redes.