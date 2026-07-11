Um acidente envolvendo três veículos de passeio e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na tarde deste sábado (11). A colisão aconteceu por volta das 15h, no sentido São Paulo, antes do pedágio, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, havia pessoas retidas no interior dos veículos após a batida. As equipes realizaram a triagem médica no local e encaminharam quatro vítimas para unidades hospitalares da região.