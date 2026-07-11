Um acidente envolvendo três veículos de passeio e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na tarde deste sábado (11). A colisão aconteceu por volta das 15h, no sentido São Paulo, antes do pedágio, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, havia pessoas retidas no interior dos veículos após a batida. As equipes realizaram a triagem médica no local e encaminharam quatro vítimas para unidades hospitalares da região.
Duas vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para hospitais de São José dos Campos e Jacareí. Uma quarta vítima, também do sexo feminino, foi atendida e encaminhada pela equipe da concessionária CCR RioSP.
Outras quatro pessoas envolvidas no acidente passaram por avaliação médica, mas recusaram encaminhamento para atendimento hospitalar.
Dutra teve interdição parcial durante resgate
Durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos, a Rodovia Presidente Dutra ficou com interdição parcial por mais de uma hora no trecho do acidente.
Após a conclusão do trabalho das equipes de emergência, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deve acompanhar as circunstâncias da ocorrência e a liberação completa da pista.
As causas do acidente ainda não foram informadas.