11 de julho de 2026
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Acidente com 4 veículos deixa feridos na Dutra, em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Corpo de Bombeiros

Um acidente envolvendo três veículos de passeio e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na tarde deste sábado  (11). A colisão aconteceu por volta das 15h, no sentido São Paulo, antes do pedágio, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, havia pessoas retidas no interior dos veículos após a batida. As equipes realizaram a triagem médica no local e encaminharam quatro vítimas para unidades hospitalares da região.

Duas vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para hospitais de São José dos Campos e Jacareí. Uma quarta vítima, também do sexo feminino, foi atendida e encaminhada pela equipe da concessionária CCR RioSP.

Outras quatro pessoas envolvidas no acidente passaram por avaliação médica, mas recusaram encaminhamento para atendimento hospitalar.

Dutra teve interdição parcial durante resgate

Durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos, a Rodovia Presidente Dutra ficou com interdição parcial por mais de uma hora no trecho do acidente.

Após a conclusão do trabalho das equipes de emergência, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deve acompanhar as circunstâncias da ocorrência e a liberação completa da pista.

As causas do acidente ainda não foram informadas.

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