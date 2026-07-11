A empresária Jaqueline Souza, proprietária de um salão de beleza e professora, foi encontrada morta com o corpo carbonizado na zona rural de Aporá, no interior da Bahia. O crime, registrado na sexta-feira (10), chocou moradores de Inhambupe, cidade onde ela morava e era bastante conhecida pelo trabalho e pela dedicação aos clientes e alunos.
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O corpo da vítima foi localizado no povoado Retiro de Fora, em Itamira, área rural de Aporá, a cerca de 30 quilômetros de Inhambupe. A Polícia Civil da Bahia investiga o caso e busca esclarecer a autoria e a motivação do assassinato.
Segundo relatos de pessoas próximas, Jaqueline era conhecida pelo espírito empreendedor, pela simpatia e pelo carinho com que atendia clientes e formava novos profissionais da área da beleza.
Empresária era referência na área da beleza
Jaqueline comandava um salão de beleza localizado na Avenida Professor Mesquita, em Inhambupe. Além de atender clientes, ela também ministrava cursos e aulas no próprio estabelecimento, ajudando a capacitar novos profissionais.
Nas redes sociais, amigos, familiares e clientes prestaram homenagens à empresária, lembrando sua alegria, determinação e dedicação ao trabalho.
Descrita como uma mulher batalhadora, vaidosa e cheia de planos para o futuro, Jaqueline conquistou reconhecimento na cidade pela forma acolhedora como tratava todos ao seu redor.
Corpo foi encontrado carbonizado
O corpo foi encontrado completamente carbonizado em uma área rural do município de Aporá, circunstância que aumentou a comoção entre familiares e moradores da região.
Até o momento, a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre suspeitos nem informou a dinâmica do crime.
Perícias foram realizadas no local onde o corpo foi encontrado, e os investigadores trabalham para reunir provas que possam levar à identificação dos responsáveis.
Polícia investiga motivação
O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil da Bahia, que realiza diligências para esclarecer o homicídio.
Entre as linhas de investigação estão a reconstrução dos últimos passos da vítima, a análise de imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e outras provas periciais.
Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.