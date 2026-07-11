A empresária Jaqueline Souza, proprietária de um salão de beleza e professora, foi encontrada morta com o corpo carbonizado na zona rural de Aporá, no interior da Bahia. O crime, registrado na sexta-feira (10), chocou moradores de Inhambupe, cidade onde ela morava e era bastante conhecida pelo trabalho e pela dedicação aos clientes e alunos.

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O corpo da vítima foi localizado no povoado Retiro de Fora, em Itamira, área rural de Aporá, a cerca de 30 quilômetros de Inhambupe. A Polícia Civil da Bahia investiga o caso e busca esclarecer a autoria e a motivação do assassinato.