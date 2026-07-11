Duas mulheres morreram e outras pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um ônibus de excursão e um caminhão na madrugada deste sábado (11), na rodovia MGC-267, entre os municípios de Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no Sul de Minas Gerais. O grupo seguia de Mariana (MG) para Aparecida, no interior de São Paulo, em uma viagem religiosa.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h, na altura do km 338 da rodovia, nas proximidades de um posto de pesagem.