Duas mulheres morreram e outras pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um ônibus de excursão e um caminhão na madrugada deste sábado (11), na rodovia MGC-267, entre os municípios de Conceição do Rio Verde e Cambuquira, no Sul de Minas Gerais. O grupo seguia de Mariana (MG) para Aparecida, no interior de São Paulo, em uma viagem religiosa.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h, na altura do km 338 da rodovia, nas proximidades de um posto de pesagem.
De acordo com as primeiras informações, o caminhão transportava leite e trafegava no sentido contrário ao ônibus quando, ao passar por uma curva, o tanque do veículo se desprendeu do chassi. A estrutura invadiu a pista e atingiu violentamente a lateral direita do ônibus de excursão.
Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram duas vítimas presas às ferragens.
Uma das mulheres mortas era a esposa do motorista do ônibus, que viajava no banco ao lado do condutor. A segunda vítima ocupava um assento na parte central do coletivo.
As duas morreram ainda no local do acidente.
Passageiros ficaram feridos
Além das mortes, outras pessoas sofreram ferimentos. As vítimas receberam atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhadas para unidades de saúde da região.
Até a publicação desta reportagem, o número total de feridos e o estado de saúde deles não haviam sido oficialmente divulgados.
Viagem tinha como destino Aparecida
O ônibus havia saído da cidade de Mariana, na região Central de Minas Gerais, levando passageiros para uma visita ao Santuário Nacional de Aparecida, um dos principais destinos de turismo religioso do Brasil.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades para apurar como ocorreu o desprendimento do tanque do caminhão e se houve falha mecânica ou outra causa que tenha contribuído para a tragédia. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência, o trabalho da perícia e a remoção dos veículos envolvidos.