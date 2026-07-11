"Te amo, mãe. Muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim, por meus filhos e netos. Descanse em paz."

A mensagem emocionada publicada por Cida Souza resume o sentimento de familiares, amigos e moradores de Jacareí que se despedem de Ana de Souza Alves, conhecida carinhosamente como dona Ana, que morreu aos 87 anos, em 22 de junho.

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