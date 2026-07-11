"Te amo, mãe. Muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim, por meus filhos e netos. Descanse em paz."
A mensagem emocionada publicada por Cida Souza resume o sentimento de familiares, amigos e moradores de Jacareí que se despedem de Ana de Souza Alves, conhecida carinhosamente como dona Ana, que morreu aos 87 anos, em 22 de junho.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Muito além do nome, dona Ana ficou marcada pela simplicidade, pela fé e pelo carinho com que recebia as pessoas em sua casa. Durante muitos anos, conquistou gerações de moradores vendendo geladinhos preparados por ela mesma, sempre com dedicação, cuidado e um sorriso no rosto.
Para muitas crianças, os geladinhos faziam parte da infância. Para os adultos, eram também uma lembrança de acolhimento e da simpatia de uma mulher que transformou pequenos gestos em grandes memórias.
Nas redes sociais, a filha, Cida Souza, prestou uma homenagem à mãe e destacou o exemplo que ela deixou para a família.
"Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mãe, a senhora fez tudo o que pôde por nós. A gratidão é eterna. Está doendo demais, mas o Espírito Santo de Deus está confortando o nosso coração."
Em outra publicação, Cida voltou a agradecer à mãe.
"Mãe, muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim, por meus filhos e netos. Descanse em paz. Te amo."
A trajetória de dona Ana ficou marcada pelo trabalho, pelo amor dedicado aos filhos, netos e bisnetos e pela forma acolhedora como tratava todos que passavam por sua casa. Sua história se confunde com a de muitos moradores de Jacareí que cresceram conhecendo a tradicional venda de geladinhos e guardam lembranças da convivência com ela.
Segundo informações da Organização Campo das Oliveiras, Ana de Souza Alves nasceu em 8 de novembro de 1938 e faleceu em 22 de junho de 2026.