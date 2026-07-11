11 de julho de 2026
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Natanzinho Lima repreende fã que arremessou celular no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Um momento de interação entre Natanzinho Lima e o público foi interrompido na noite desta sexta-feira (10), durante a Jacareí Expo Agro.

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Enquanto atendia fãs próximos ao palco, pegando celulares para registrar selfies e devolvendo os aparelhos em seguida, um celular foi lançado em sua direção e acabou atingindo o cantor. A atitude levou o artista a interromper a ação para chamar a atenção do responsável.

Visivelmente incomodado, Natanzinho alertou que esse tipo de comportamento coloca em risco tanto os artistas quanto o público e pode provocar acidentes. Após o episódio, o show seguiu normalmente e reuniu uma multidão na arena da Jacareí Expo Agro, que mais uma vez recebeu grande público para uma noite de música e entretenimento.

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