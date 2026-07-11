Um momento de interação entre Natanzinho Lima e o público foi interrompido na noite desta sexta-feira (10), durante a Jacareí Expo Agro.

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Enquanto atendia fãs próximos ao palco, pegando celulares para registrar selfies e devolvendo os aparelhos em seguida, um celular foi lançado em sua direção e acabou atingindo o cantor. A atitude levou o artista a interromper a ação para chamar a atenção do responsável.