Ela saiu para receber os direitos da demissão e voltar para casa. Nunca mais foi vista.

Agora, a Polícia Civil afirma que a cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, pode ter sido assassinada pela própria patroa para evitar o pagamento de direitos trabalhistas. A empresária, proprietária da pousada onde a vítima trabalhava em Ubatuba, foi presa temporariamente durante a Operação Último Rastro, enquanto as buscas pelo corpo continuam no Litoral Norte de São Paulo.

Inicialmente registrado como desaparecimento, o caso passou a ser tratado como homicídio após o avanço das investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião. Segundo a Polícia Civil, depoimentos, provas técnicas e a reconstituição dos últimos passos da vítima reforçaram a suspeita de que Berenice foi morta.