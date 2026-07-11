A Polícia Civil intensifica as buscas pelo corpo da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, desaparecida desde o dia 30 de junho, enquanto aprofunda a investigação sobre um possível homicídio. Nesta sexta-feira (10), a principal suspeita do caso, a patroa da vítima, foi presa temporariamente durante uma operação realizada em Ubatuba, no Litoral Norte.

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A ação, batizada de Operação Último Rastro, foi coordenada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião e mobilizou 14 policiais civis e cinco viaturas para cumprir um mandado de prisão temporária e ordens de busca e apreensão expedidas pela Justiça.