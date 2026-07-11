Um motorista foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (10), em São José dos Campos, após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de desacatar e desobedecer policiais militares durante uma abordagem.

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A ocorrência foi registrada na Avenida Marilise Martins dos Santos, no Jardim das Flores, durante patrulhamento realizado por equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).