Um motorista foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (10), em São José dos Campos, após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de desacatar e desobedecer policiais militares durante uma abordagem.
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A ocorrência foi registrada na Avenida Marilise Martins dos Santos, no Jardim das Flores, durante patrulhamento realizado por equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram um veículo e solicitaram ao motorista a apresentação da CNH e da documentação do automóvel. O condutor informou que não possuía habilitação.
Ainda de acordo com a corporação, durante a fiscalização o homem passou a tratar os policiais de forma ofensiva e, ao ser orientado a desembarcar do veículo, recusou-se a cumprir a determinação. Em seguida, passou a desacatar e ameaçar os militares com ofensas e provocações.
Com a chegada de equipes de apoio, o motorista finalmente deixou o veículo. Os policiais realizaram a busca pessoal e adotaram as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
O condutor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame clínico que confirmou o estado de embriaguez.
Após a confirmação, ele foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O homem responderá pelos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e desacato.
A Polícia Militar não divulgou a identidade do preso.