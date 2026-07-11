Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 57 quilos de drogas e na prisão de uma mulher na zona leste de São José dos Campos. A ação aconteceu na sexta-feira (10), no bairro Santa Maria, após uma denúncia indicar que uma residência era utilizada como depósito de entorpecentes por uma organização criminosa.
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Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam informações de que criminosos armazenavam drogas em um imóvel localizado na Estrada Municipal Joaquim Gonçalves da Silva.
Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram dois homens correndo pelos fundos da residência. Durante o acompanhamento, uma mulher também tentou fugir para dentro de uma casa, mas foi alcançada e detida pelos militares. Conforme o boletim da ocorrência, ela informou que os dois suspeitos que escaparam estavam armados.
Parte das equipes iniciou buscas pela região de mata com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Apesar das diligências, os dois homens não foram localizados.
Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas já fracionadas e prontas para a comercialização, além de celulares, dinheiro em espécie, balanças de precisão, embalagens para acondicionamento dos entorpecentes e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.
Ainda de acordo com a PM, documentos pertencentes aos dois suspeitos que fugiram também foram encontrados no imóvel, o que poderá auxiliar na continuidade das investigações.
Ao todo, foram apreendidos 57,345 quilos de drogas, distribuídos em mais de 41 mil porções de entorpecentes:
- 22.750 porções de maconha (36,120 kg);
- 1,645 kg de maconha a granel;
- 11.638 porções de cocaína (11,990 kg);
- 6.784 porções de crack (7,590 kg).
Além das drogas, a Polícia Militar apreendeu R$ 119 em dinheiro, duas balanças de precisão, sete celulares, cerca de 200 embalagens vazias utilizadas para o comércio de drogas, material para preparo e fracionamento dos entorpecentes e anotações da contabilidade do tráfico.
A mulher foi conduzida ao Distrito Policial de São José dos Campos, onde permaneceu presa à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para localizar os dois suspeitos que conseguiram fugir pela área de mata.