Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 57 quilos de drogas e na prisão de uma mulher na zona leste de São José dos Campos. A ação aconteceu na sexta-feira (10), no bairro Santa Maria, após uma denúncia indicar que uma residência era utilizada como depósito de entorpecentes por uma organização criminosa.

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Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam informações de que criminosos armazenavam drogas em um imóvel localizado na Estrada Municipal Joaquim Gonçalves da Silva.