A morte de Jéssica Marinho Marques, de 33 anos, continua mobilizando familiares, amigos e integrantes do futebol amador em São José dos Campos. Após a confirmação do falecimento, mensagens de despedida foram publicadas nas redes sociais, destacando a trajetória e o carinho deixado por ela.

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O Sport São José Futebol Clube prestou uma homenagem e declarou luto pela perda. Em publicação nas redes sociais, o clube afirmou que Jéssica "partiu cedo demais, mas viverá eternamente em nossos corações".