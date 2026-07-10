Marcio Estevam da Costa morreu aos 54 anos em Jacareí nesta última quinta-feira (9). O sepultamento aconteceu nesta sexta (10), na parte da tarde, no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antonio.
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E a partida tão cedo e precoce de Marcio Estevam foi um choque para todos. Nas redes sociais, o clima era de inconformismo e busca por explicação e conforto.
Vanderlei André foi um deles. "Meu amigo Marcio, descanse em paz e que Deus o acolha em sua infinita misericórdia e console e conforte o coração de todos os familiares e amigos! Que brilhe para você a luz eterna!", escreveu.
Lindinalva Souto Silva também lamentou bastante. "Meus sentimentos aos familiares e amigos, sentirei falta irmão do seu 'bom dia e seja bem vinda' sempre com um sorriso acolhedor todos os domingos na porta da igreja São Francisco de Assis, que brilhe para te a luz eterna", disse.