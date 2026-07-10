Vilma Toyoco Saturno morreu aos 70 anos nesta última quinta-feira (9), em Jacareí. Ela foi cremada no final da tarde desta sexta-feira (10), no Crematório Campo das Oliveiras.
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A partida de Vilma deixou a família em luto e desolada. Afinal de contas, era uma pessoa muito querida e que tratava a todos bem.
Nas redes sociais, muitas mensagens de apoio e lamentação. A irmã Ale Suguimoto não escondeu a tristeza. "Minha irmã descansou, depois de tanta luta , Deus te receba em seus colo", disse.
Rogéria Oliveira também lamentou. "Descanse em paz minha amiga, que Deus te receba com os braços abertos pra a glória do senhor, te amamos muito", escreveu.