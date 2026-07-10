Vilma Toyoco Saturno morreu aos 70 anos nesta última quinta-feira (9), em Jacareí. Ela foi cremada no final da tarde desta sexta-feira (10), no Crematório Campo das Oliveiras.

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A partida de Vilma deixou a família em luto e desolada. Afinal de contas, era uma pessoa muito querida e que tratava a todos bem.