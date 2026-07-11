11 de julho de 2026
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FEMINICÍDIO

'O amor tem limites', escreve homem na antes de matar a esposa

Por Da Redação | Itatiba (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Tarciana Nogueira do Nascimento foi morta pelo marido
Tarciana Nogueira do Nascimento foi morta pelo marido

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira, Tarciana Nogueira do Nascimento, de 36 anos, com golpes de faca dentro da residência da vítima. Antes de fugir, ele escreveu frases nas paredes do imóvel, incluindo a mensagem "O amor tem limites". O caso foi registrado como feminicídio.

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O crime ocorreu no Jardim Santa Filomena, em Itatiba, no interior de São Paulo, na quinta-feira (9). Após buscas, policiais militares localizaram o suspeito tentando se esconder em um bueiro. Segundo a corporação, ele confessou o crime e afirmou que havia discutido com a ex-companheira.

Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o corpo da vítima em um dos quartos. Também havia mensagens escritas nas paredes com referências a uma suposta traição e pedidos de desculpas.

Uma moradora da região informou à polícia que o casal tinha histórico de desentendimentos. Ela contou ter ouvido a vítima gritar "Sai, sai, me deixa em paz" pouco antes do crime.

A Polícia Civil apreendeu a faca apontada como utilizada no assassinato e outros objetos que serão analisados durante a investigação. O suspeito permaneceu preso e foi indiciado por feminicídio.

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