Caroline Pinto dos Santos morreu após permanecer 25 dias internada em consequência de queimaduras que atingiram cerca de 65% do corpo. Ela havia sido ferida durante uma cerimônia religiosa, e a família cobra a identificação e responsabilização dos envolvidos.

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O caso aconteceu em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu em 13 de junho, em um terreiro de candomblé localizado na Rua Curitiba. Caroline estava internada no Hospital Municipal Pedro 2, em Santa Cruz, onde morreu na manhã de quinta-feira (9).