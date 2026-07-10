Um gerente de restaurante, de 39 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (9) ao chegar em casa. O crime foi registrado por câmeras de segurança e o autor fugiu logo após os disparos. A Polícia Civil investiga a motivação do homicídio.

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O caso ocorreu no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza (CE). A vítima foi identificada como Américo Rubens Rodrigues da Silva. As imagens mostram o momento em que ele estaciona a caminhonete e se prepara para abrir o portão da residência, onde morava com a mãe.