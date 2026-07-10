Um gerente de restaurante, de 39 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (9) ao chegar em casa. O crime foi registrado por câmeras de segurança e o autor fugiu logo após os disparos. A Polícia Civil investiga a motivação do homicídio.
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O caso ocorreu no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza (CE). A vítima foi identificada como Américo Rubens Rodrigues da Silva. As imagens mostram o momento em que ele estaciona a caminhonete e se prepara para abrir o portão da residência, onde morava com a mãe.
Nesse instante, um homem chegou em uma motocicleta, sacou uma arma e efetuou vários disparos contra Américo. Após os primeiros tiros, o suspeito desceu do veículo e tentou entrar no imóvel, mas não conseguiu porque o portão estava fechado. Em seguida, voltou a atirar.
Américo morreu no local antes da chegada do socorro. A mãe da vítima, uma idosa com mais de 70 anos, estava dentro da casa. Ao ouvir os disparos e os pedidos de ajuda do filho, saiu para prestar socorro, mas ele já estava sem vida.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime. Entre as linhas de investigação está uma encomenda recebida pela vítima no local de trabalho horas antes do assassinato. Segundo relatos de vizinhos, o presente continha uma peça íntima e produtos de perfumaria e barbearia, hipótese que será analisada pelos investigadores.
O caso é conduzido pela 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado.