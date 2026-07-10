10 de julho de 2026
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LEGÍTIMA DEFESA

VÍDEO: ex-policial de 71 anos mata ladrão em tentativa de assalto

Por Da Redação | Avellaneda, Argentina
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ex-policial de 71 anos mata ladrão em tentativa de assalto
Ex-policial de 71 anos mata ladrão em tentativa de assalto

Um ex-integrante da Polícia Federal Argentina, de 71 anos, reagiu a uma tentativa de assalto, atirou contra um dos suspeitos e o matou. Em uma análise inicial, as autoridades não prenderam o aposentado por entenderem que ele pode ter agido em legítima defesa.

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O caso aconteceu em Gerli, no município de Avellaneda, na Argentina. De acordo com a imprensa local, o ex-policial chegava em casa quando foi abordado por dois homens armados, que anunciaram o assalto e exigiram dinheiro.

Durante a ação, houve confronto. O aposentado sacou a arma que portava e disparou contra um dos criminosos, que morreu ainda no local.

Após a ocorrência, investigadores encontraram ao lado do corpo do suspeito uma réplica de arma de fogo. O segundo envolvido conseguiu fugir em uma motocicleta em direção à cidade de Lanús e segue sendo procurado.

A Justiça argentina determinou a realização de perícias para esclarecer a dinâmica da ocorrência e verificar as circunstâncias da reação do ex-policial.

Até o momento, o aposentado não foi preso. A decisão sobre eventual responsabilização dependerá da conclusão das investigações.

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