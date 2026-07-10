Um ex-integrante da Polícia Federal Argentina, de 71 anos, reagiu a uma tentativa de assalto, atirou contra um dos suspeitos e o matou. Em uma análise inicial, as autoridades não prenderam o aposentado por entenderem que ele pode ter agido em legítima defesa.

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O caso aconteceu em Gerli, no município de Avellaneda, na Argentina. De acordo com a imprensa local, o ex-policial chegava em casa quando foi abordado por dois homens armados, que anunciaram o assalto e exigiram dinheiro.