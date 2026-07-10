A executiva e influenciadora australiana Stephanie Strangis, de 36 anos, afirmou ter sido vítima de duas tentativas de sequestro no mesmo dia durante uma viagem de férias. Os episódios aconteceram em outubro do ano passado, mas foram divulgados apenas agora. Segundo ela, conseguiu escapar sem ferimentos físicos.
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Os casos ocorreram na Sicília, na Itália, para onde Stephanie viajou após conhecer um programa de venda de imóveis por 1 euro. Moradora de Melbourne, na Austrália, ela produz conteúdo sobre reformas residenciais e decidiu permanecer no país após viajar com amigos para conhecer a iniciativa e fazer aulas de kitesurf.
De acordo com o relato, a primeira tentativa de sequestro aconteceu após um encontro entre praticantes do esporte. O grupo deixou um bar com destino a outro estabelecimento, e Stephanie entrou em um carro com alguns homens.
Durante o trajeto, a influenciadora percebeu que o motorista seguia por uma estrada isolada e aumentava a velocidade. Ela afirmou que pediu diversas vezes para deixar o veículo, mas os ocupantes recusaram. Segundo o relato, o motorista chegou a dizer que alcançaria 160 km/h.
Após percorrer cerca de 12 quilômetros, o carro entrou em um condomínio fechado. Stephanie contou que percebeu a porta ao seu lado destrancada, aproveitou a parada do veículo para sair correndo e conseguiu fugir.
Segundo a influenciadora, ainda no mesmo dia ela enfrentou uma segunda situação semelhante, desta vez envolvendo um segurança local. Ela não detalhou como conseguiu escapar, mas afirmou que não sofreu ferimentos, embora tenha ficado abalada emocionalmente.