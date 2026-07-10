A executiva e influenciadora australiana Stephanie Strangis, de 36 anos, afirmou ter sido vítima de duas tentativas de sequestro no mesmo dia durante uma viagem de férias. Os episódios aconteceram em outubro do ano passado, mas foram divulgados apenas agora. Segundo ela, conseguiu escapar sem ferimentos físicos.

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Os casos ocorreram na Sicília, na Itália, para onde Stephanie viajou após conhecer um programa de venda de imóveis por 1 euro. Moradora de Melbourne, na Austrália, ela produz conteúdo sobre reformas residenciais e decidiu permanecer no país após viajar com amigos para conhecer a iniciativa e fazer aulas de kitesurf.