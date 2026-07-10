O marido de Adelma Xavier emocionou familiares e amigos ao relatar como foram os últimos instantes de vida da esposa. Durante o velório, ele contou que segurava a companheira nos braços quando ela deu os últimos suspiros e teve a última batida do coração.

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O depoimento foi feito durante o velório realizado nesta quinta-feira (9). Emocionado, Carlos Correia afirmou que se despediu da esposa ao perceber que não havia mais possibilidade de reverter o quadro. "Eu disse: 'Vá em paz, meu amor, porque agora eu não posso mais fazer nada'. Não estava mais no meu poder", declarou.