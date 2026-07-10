O assassinato de Amanda Ribeiro, de 10 anos, ganhou repercussão após a investigação concluir que a criança teria sido sequestrada e morta por engano. Segundo a Polícia Civil, ela não era o alvo dos criminosos e o crime teria sido motivado por uma suposta dívida de drogas atribuída ao pai da menina.
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O caso ocorreu em Anajás, no arquipélago do Marajó, no Pará. Amanda desapareceu após sair sozinha de casa. Imagens de câmeras de segurança registraram a menina caminhando pelas ruas usando um vestido e um casaco preto. Depois disso, ela não foi mais vista.
Durante quatro dias, familiares e moradores participaram das buscas. Em 11 de junho, o corpo da criança foi encontrado amarrado sob um trapiche, às margens do Rio Anajás.
De acordo com a investigação, Amanda permaneceu cerca de dois dias em cativeiro, onde sofreu agressões antes de ser morta. A Polícia Civil afirma que o crime foi cometido como forma de retaliação relacionada à atuação de integrantes de uma facção criminosa.
Um dos acusados, Jobson Miranda, foi condenado em fevereiro de 2025 a 29 anos e 45 dias de prisão. Uma adolescente de 16 anos, apontada como responsável por atrair a menina até o local do sequestro, recebeu medida socioeducativa.
A família informou que o estado em que o corpo foi encontrado impediu a realização de um velório tradicional. O caso continua sendo lembrado como um dos crimes de maior repercussão registrados no arquipélago do Marajó.