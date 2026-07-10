O assassinato de Amanda Ribeiro, de 10 anos, ganhou repercussão após a investigação concluir que a criança teria sido sequestrada e morta por engano. Segundo a Polícia Civil, ela não era o alvo dos criminosos e o crime teria sido motivado por uma suposta dívida de drogas atribuída ao pai da menina.

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O caso ocorreu em Anajás, no arquipélago do Marajó, no Pará. Amanda desapareceu após sair sozinha de casa. Imagens de câmeras de segurança registraram a menina caminhando pelas ruas usando um vestido e um casaco preto. Depois disso, ela não foi mais vista.