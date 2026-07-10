O marido da professora Jéssica Hubert publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais após a morte da esposa, de 34 anos, vítima de um acidente de trânsito. O texto, em que relembra a trajetória do casal e lamenta os planos interrompidos, comoveu familiares, amigos e moradores.

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O caso aconteceu em Boa Vista da Aparecida, no Paraná. Jéssica sofreu um acidente na noite de quinta-feira (9), na PR-484. Ela foi socorrida em estado grave, mas morreu em decorrência dos ferimentos.