O marido da professora Jéssica Hubert publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais após a morte da esposa, de 34 anos, vítima de um acidente de trânsito. O texto, em que relembra a trajetória do casal e lamenta os planos interrompidos, comoveu familiares, amigos e moradores.
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O caso aconteceu em Boa Vista da Aparecida, no Paraná. Jéssica sofreu um acidente na noite de quinta-feira (9), na PR-484. Ela foi socorrida em estado grave, mas morreu em decorrência dos ferimentos.
Na publicação, Cleyton Copceski recordou os oito anos de casamento e afirmou que a história do casal estava apenas começando. "Estou sendo obrigado a me despedir da mulher que eu amo, a minha companheira de vida nesses oito anos apenas de casamento, que eram só o começo...", escreveu.
Em outro trecho, ele mencionou o filho do casal e lamentou que a criança não poderá mais conviver com a mãe. A homenagem termina com uma declaração de amor e agradecimento pelos anos vividos ao lado da esposa.
Jéssica era professora, morava em Boa Vista da Aparecida e deixou três filhos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.