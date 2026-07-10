Um bebê de um ano e seis meses foi encontrado vivo dentro do necrotério de um hospital cerca de cinco horas após um médico emitir a declaração de óbito. A criança respirava quando funcionários do Instituto Médico Legal (IML) chegaram para fazer a remoção do corpo e foi levada às pressas para outra unidade de saúde.
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O caso aconteceu em Gilbert, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o menino, identificado como Vincent Lorenzo Fiordilino, sofreu um quase afogamento durante uma reunião de família para acompanhar a final do Super Bowl da NFL.
De acordo com o relato, a criança caiu na piscina da residência enquanto os adultos estavam distraídos. Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros e encaminharam o bebê ao Mercy Gilbert Medical Center por volta das 17h20.
Menos de uma hora após a chegada ao hospital, um médico plantonista declarou a morte da criança e assinou o atestado de óbito.
Cerca de cinco horas depois, durante o procedimento para remoção do corpo, agentes do IML perceberam que o bebê ainda apresentava sinais vitais e respirava. Diante da constatação, ele foi transferido de helicóptero para outro hospital, onde recebeu atendimento de emergência.
Após os cuidados médicos, Vincent recebeu alta hospitalar. As circunstâncias que levaram à declaração equivocada de morte passaram a ser alvo de apuração pelas autoridades competentes.