Um bebê de um ano e seis meses foi encontrado vivo dentro do necrotério de um hospital cerca de cinco horas após um médico emitir a declaração de óbito. A criança respirava quando funcionários do Instituto Médico Legal (IML) chegaram para fazer a remoção do corpo e foi levada às pressas para outra unidade de saúde.

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O caso aconteceu em Gilbert, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o menino, identificado como Vincent Lorenzo Fiordilino, sofreu um quase afogamento durante uma reunião de família para acompanhar a final do Super Bowl da NFL.