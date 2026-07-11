As interdições parciais na Ponte Estaiada, em São José dos Campos, continuam até o dia 29 de julho para a realização da segunda etapa da inspeção preventiva da estrutura. Os bloqueios, iniciados nesta semana, ocorrem de forma alternada nos dois viadutos que ligam as regiões centro e oeste da cidade.
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Os serviços são realizados pela Prefeitura em conjunto com a Comgás. Enquanto equipes técnicas fazem os ensaios nos estais, cabos responsáveis pela sustentação da ponte, a concessionária executa a substituição da rede de distribuição de gás no entorno do Arco da Inovação.
As interdições acontecem de segunda a sexta-feira, incluindo os feriados de julho, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Aos sábados, os trabalhos seguem nos mesmos horários, com possibilidade de extensão da operação conforme a necessidade. Aos domingos, o trânsito permanece liberado nas duas pistas.
O bloqueio é realizado em apenas um viaduto por vez. Primeiro, são executados os serviços no acesso da Avenida São João em direção à região sul. Após a conclusão dessa etapa, o trecho é liberado e os trabalhos passam para o viaduto de acesso ao Jardim Aquarius. Agentes de mobilidade acompanham a operação para orientar os motoristas.
Segundo a Prefeitura, o cronograma foi elaborado para reduzir os impactos no trânsito, preservando a circulação nos horários de maior movimento e concentrando as intervenções durante o período de férias escolares.
Inspeção faz parte da manutenção da estrutura
A avaliação dos cabos integra o plano de manutenção preventiva da Ponte Estaiada e está prevista no manual de operação da estrutura.
Na primeira etapa, já concluída, foram realizadas inspeções visuais dos estais, do pavimento, do sistema de drenagem, do pilar central e da estrutura de concreto, além de levantamento topográfico para verificar o perfil da pista.
Após a conclusão dos ensaios em andamento, ainda será realizada uma terceira fase, que inclui a inspeção das ancoragens e do viaduto. A data dessa etapa será divulgada posteriormente e também exigirá interdição temporária do tráfego.
A Prefeitura lembra que, em março deste ano, a ponte passou por uma manutenção executada pela empresa responsável pela construção da estrutura. A intervenção fazia parte das obrigações de garantia do contrato e ocorreu antes do início da inspeção preventiva.