As interdições parciais na Ponte Estaiada, em São José dos Campos, continuam até o dia 29 de julho para a realização da segunda etapa da inspeção preventiva da estrutura. Os bloqueios, iniciados nesta semana, ocorrem de forma alternada nos dois viadutos que ligam as regiões centro e oeste da cidade.

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Os serviços são realizados pela Prefeitura em conjunto com a Comgás. Enquanto equipes técnicas fazem os ensaios nos estais, cabos responsáveis pela sustentação da ponte, a concessionária executa a substituição da rede de distribuição de gás no entorno do Arco da Inovação.