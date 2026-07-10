A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (11) mais uma edição da Operação Casa Limpa, ação voltada ao recolhimento de materiais que podem acumular água e servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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A operação será realizada das 7h às 12h. Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências antes da passagem dos caminhões.
Bairros atendidos
- Jardim Oswaldo Cruz
- Centro
- Jardim Aparecida
- Jardim Augusta
- Vila Bandeirantes
- Vila Cardoso
- Vila Ipiranga
- Vila Oliveira
- Vila Piratininga
- Santos Dumont
- Jardim Topázio
- Jardim Vale Paraíso
Serão recolhidos objetos como latas, potes, pneus, garrafas, lonas, baldes, tambores, vasos sanitários, piscinas desmontáveis e outros recipientes que possam acumular água. Móveis, restos de madeira e entulho de construção não serão recolhidos e devem ser levados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
Segundo a Prefeitura, as 25 edições da Operação Casa Limpa realizadas em 2026 resultaram no recolhimento de cerca de 17 toneladas de materiais.
Ações de combate à dengue
O município também iniciou neste mês a terceira Avaliação de Densidade Larvária (ADL), levantamento utilizado para identificar a presença do mosquito e direcionar as ações de controle em cada região da cidade.
Além da Operação Casa Limpa, o combate à dengue inclui inspeções com agentes de endemias, instalação de ovitrampas, uso de drones, carro antidengue e tablets para registro das visitas.
Desde abril, a nebulização costal passou a ser realizada entre 14h e 20h30, horário adotado para ampliar o acesso das equipes aos imóveis.
A Prefeitura orienta a população a eliminar recipientes que acumulem água, manter caixas-d'água e reservatórios fechados e permitir a entrada dos agentes de combate às endemias, que trabalham uniformizados e identificados com crachá. Em caso de possíveis focos do mosquito, a população pode acionar a Central 156 por telefone, site ou aplicativo.