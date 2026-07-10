A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (11) mais uma edição da Operação Casa Limpa, ação voltada ao recolhimento de materiais que podem acumular água e servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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A operação será realizada das 7h às 12h. Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências antes da passagem dos caminhões.

Bairros atendidos