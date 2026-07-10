10 de julho de 2026
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SERVIÇO

Região Central de SJC recebe o Casa Limpa neste sábado (11)

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Região Central de SJC recebe o Casa Limpa neste sábado (11)
Região Central de SJC recebe o Casa Limpa neste sábado (11)

A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (11) mais uma edição da Operação Casa Limpa, ação voltada ao recolhimento de materiais que podem acumular água e servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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A operação será realizada das 7h às 12h. Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências antes da passagem dos caminhões.

Bairros atendidos

  • Jardim Oswaldo Cruz
  • Centro
  • Jardim Aparecida
  • Jardim Augusta
  • Vila Bandeirantes
  • Vila Cardoso
  • Vila Ipiranga
  • Vila Oliveira
  • Vila Piratininga
  • Santos Dumont
  • Jardim Topázio
  • Jardim Vale Paraíso

Serão recolhidos objetos como latas, potes, pneus, garrafas, lonas, baldes, tambores, vasos sanitários, piscinas desmontáveis e outros recipientes que possam acumular água. Móveis, restos de madeira e entulho de construção não serão recolhidos e devem ser levados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

Segundo a Prefeitura, as 25 edições da Operação Casa Limpa realizadas em 2026 resultaram no recolhimento de cerca de 17 toneladas de materiais.

Ações de combate à dengue

O município também iniciou neste mês a terceira Avaliação de Densidade Larvária (ADL), levantamento utilizado para identificar a presença do mosquito e direcionar as ações de controle em cada região da cidade.

Além da Operação Casa Limpa, o combate à dengue inclui inspeções com agentes de endemias, instalação de ovitrampas, uso de drones, carro antidengue e tablets para registro das visitas.

Desde abril, a nebulização costal passou a ser realizada entre 14h e 20h30, horário adotado para ampliar o acesso das equipes aos imóveis.

A Prefeitura orienta a população a eliminar recipientes que acumulem água, manter caixas-d'água e reservatórios fechados e permitir a entrada dos agentes de combate às endemias, que trabalham uniformizados e identificados com crachá. Em caso de possíveis focos do mosquito, a população pode acionar a Central 156 por telefone, site ou aplicativo.

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