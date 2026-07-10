A Polícia Civil revelou nesta sexta-feira (10) que a principal linha de investigação sobre o desaparecimento de uma cozinheira em Ubatuba aponta que a vítima foi assassinada pela própria patroa para evitar o pagamento de honorários trabalhistas. A suspeita foi presa temporariamente durante a Operação Último Rastro e responderá às investigações por homicídio.

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O caso é conduzido pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião. Segundo a Polícia Civil, semanas de investigação reuniram indícios considerados robustos, incluindo depoimentos de testemunhas, diligências de campo e análise de provas, que sustentam a hipótese de que o crime teve motivação financeira.