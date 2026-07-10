A morte do adolescente Luís Fellipe Monteiro Ferreira, de 13 anos, provocou uma onda de comoção em Guaratinguetá nesta sexta-feira (10). O estudante faleceu no Hospital Regional de Taubaté e recebeu diversas homenagens de familiares, amigos, professores e da comunidade escolar.
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Aluno do Colégio Fonte, Luís Fellipe foi lembrado pela instituição como um estudante querido e muito estimado. Em nota de pesar, a escola lamentou profundamente a perda, destacou o carinho que tinha pelo adolescente e se solidarizou com familiares e amigos. A instituição também pediu orações para que Deus conceda conforto e paz a todos neste momento de dor.
As homenagens se multiplicaram nas redes sociais. Professores, colegas e ex-alunos descreveram Luís Fellipe como um menino educado, alegre, carismático e contagiante. Uma das professoras relembrou que, todos os anos, registrava uma foto ao lado do aluno para celebrar seus aniversários e afirmou que ele permanecerá para sempre em seu coração como um estudante inesquecível.
Outro amigo destacou que Luís era um jovem de “extrema alegria”, apaixonado por jogar vôlei, sempre disposto a divertir quem estava ao seu redor. “Uma perda incomensurável”, escreveu, ao desejar conforto aos familiares.
Centenas de mensagens de solidariedade também foram publicadas por moradores e membros da comunidade escolar, com pedidos para que Deus fortaleça a família diante da perda precoce do adolescente.
O velório acontece no Cemitério do Pedregulho, em Guaratinguetá.
Até o momento, a causa da morte não foi divulgada oficialmente.