A morte do adolescente Luís Fellipe Monteiro Ferreira, de 13 anos, provocou uma onda de comoção em Guaratinguetá nesta sexta-feira (10). O estudante faleceu no Hospital Regional de Taubaté e recebeu diversas homenagens de familiares, amigos, professores e da comunidade escolar.

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Aluno do Colégio Fonte, Luís Fellipe foi lembrado pela instituição como um estudante querido e muito estimado. Em nota de pesar, a escola lamentou profundamente a perda, destacou o carinho que tinha pelo adolescente e se solidarizou com familiares e amigos. A instituição também pediu orações para que Deus conceda conforto e paz a todos neste momento de dor.