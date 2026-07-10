A Suzano, indústria do setor de celulose e papel e reconhecida como a maior produtora mundial de celulose de eucalipto, está com seis vagas de emprego abertas no Vale do Paraíba. As oportunidades são para atuação em Jacareí, Taubaté e Caçapava, com inscrições disponíveis até 19 de julho, conforme o cargo.

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As vagas de emprego abrangem diferentes áreas, como manutenção, operações florestais e engenharia. Além disso, há oportunidades para profissionais de níveis e perfis distintos. Segundo a empresa, os interessados devem se inscrever pela plataforma oficial de recrutamento.