A Suzano, indústria do setor de celulose e papel e reconhecida como a maior produtora mundial de celulose de eucalipto, está com seis vagas de emprego abertas no Vale do Paraíba. As oportunidades são para atuação em Jacareí, Taubaté e Caçapava, com inscrições disponíveis até 19 de julho, conforme o cargo.
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As vagas de emprego abrangem diferentes áreas, como manutenção, operações florestais e engenharia. Além disso, há oportunidades para profissionais de níveis e perfis distintos. Segundo a empresa, os interessados devem se inscrever pela plataforma oficial de recrutamento.
Em Taubaté e Caçapava, a Suzano recebe inscrições para os cargos de operador I de máquinas florestais e mecânico I de máquinas florestais até esta sexta-feira (10). Além disso, há vaga para instrutor florestal de colheita, com inscrições abertas até 14 de julho.
Já em Jacareí, a empresa oferece oportunidades para consultor de manutenção II, com inscrições até 12 de julho, analista de manutenção júnior, até 13 de julho, e analista de manutenção sênior, na área de engenharia de confiabilidade, até 19 de julho.
Veja como participar
De acordo com a Suzano, os candidatos podem consultar os requisitos, as atribuições, os benefícios e as etapas de cada processo seletivo na plataforma oficial de oportunidades da empresa. Por isso, a orientação é verificar o prazo de inscrição de cada vaga antes de concluir o cadastro.
Além disso, a plataforma reúne outras oportunidades abertas em diferentes regiões do país, que podem ser consultadas pelos candidatos conforme o perfil profissional.
Confira abaixo os detalhes das vagas:
Operador(a) I de Máquinas Florestais – Caçapava e Taubaté (SP)
Inscrições abertas até 10 de julho de 2026
https://suzano.gupy.io/jobs/11275972?jobBoardSource=gupy_public_page
Mecânico(a) I de Máquinas Florestais – Caçapava e Taubaté (SP)
Inscrições abertas até 10 de julho de 2026
https://suzano.gupy.io/jobs/11402973?jobBoardSource=gupy_public_page
Consultor(a) de Manutenção II – Jacareí (SP)
Inscrições abertas até 12 de julho de 2026
https://suzano.gupy.io/jobs/11558947?jobBoardSource=gupy_public_page
Analista de Manutenção Júnior – Jacareí (SP)
Inscrições abertas até 13 de julho de 2026
https://suzano.gupy.io/jobs/11559435?jobBoardSource=gupy_public_page
Instrutor(a) Florestal de Colheita – Taubaté e Caçapava (SP)
Inscrições abertas até 14 de julho de 2026
https://suzano.gupy.io/jobs/11516703?jobBoardSource=gupy_public_page
Analista de Manutenção Sênior – Engenharia de Confiabilidade – Jacareí (SP)
Inscrições abertas até 19 de julho de 2026
https://suzano.gupy.io/jobs/11575171?jobBoardSource=gupy_public_page