A rápida ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem acusado de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e roubo na noite desta quinta-feira (9), em São José dos Campos.
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O caso aconteceu na avenida Doutor Adhemar de Barros. De acordo com a corporação, os policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados por meio da rede de rádio após uma mulher procurar refúgio em um estabelecimento comercial para escapar das agressões praticadas pelo ex-companheiro.
À equipe policial, a vítima contou que, além das agressões, o homem levou sua bolsa, roupas e a quantia de R$ 120 antes de fugir do local.
Com as características do suspeito, os policiais iniciaram patrulhamento pela região e conseguiram localizá-lo nas proximidades do local de trabalho da vítima. Durante a abordagem, os agentes recuperaram a bolsa, as roupas e o dinheiro que haviam sido levados.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
O caso será investigado pelas autoridades competentes, que darão sequência aos procedimentos legais.