A rápida ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem acusado de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e roubo na noite desta quinta-feira (9), em São José dos Campos.

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O caso aconteceu na avenida Doutor Adhemar de Barros. De acordo com a corporação, os policiais do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados por meio da rede de rádio após uma mulher procurar refúgio em um estabelecimento comercial para escapar das agressões praticadas pelo ex-companheiro.