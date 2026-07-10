Um homem foi preso pela Polícia Militar nessa quinta-feira (9) acusado de colaborar com o tráfico de drogas no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina realizado por equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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Segundo a PM, os policiais flagraram um homem comercializando entorpecentes em uma área de mata. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu para o interior da vegetação e conseguiu escapar antes de ser alcançado pelos agentes.
Durante o retorno ao ponto onde a equipe havia iniciado a abordagem, outro homem foi localizado e abordado. Questionado pelos policiais, ele confessou que havia alertado o traficante sobre a chegada da viatura, permitindo que o criminoso escapasse da prisão.
Na sequência, os policiais realizaram uma varredura na área de mata utilizada pelo traficante e encontraram uma sacola com drogas já fracionadas e embaladas para comercialização.
Ao todo, foram apreendidas 53 porções de crack, totalizando 30 gramas, 26 porções de cocaína (50 gramas), 20 porções de maconha (60 gramas) e 13 porções de dry, uma variação da maconha com alta concentração de THC, pesando aproximadamente 10 gramas.
O homem detido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.