Um homem foi preso pela Polícia Militar nessa quinta-feira (9) acusado de colaborar com o tráfico de drogas no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina realizado por equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Segundo a PM, os policiais flagraram um homem comercializando entorpecentes em uma área de mata. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu para o interior da vegetação e conseguiu escapar antes de ser alcançado pelos agentes.