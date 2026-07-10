Quatro homens foram detidos pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (9), em São José dos Campos, suspeitos de participarem da tentativa de resgate de balões que caíram em diferentes pontos da cidade. A ocorrência mobilizou diversas equipes de segurança e serviços públicos devido aos riscos provocados pelos artefatos, que atingiram a rede elétrica e colocaram a população em perigo.

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Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu na avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro Monte Castelo. Após a queda de balões de grande porte em diferentes regiões da cidade, os policiais realizaram o isolamento das áreas afetadas, organizaram o trânsito e prestaram apoio às equipes da concessionária de energia, do Corpo de Bombeiros e da Mobilidade Urbana.