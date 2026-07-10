Quatro homens foram detidos pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (9), em São José dos Campos, suspeitos de participarem da tentativa de resgate de balões que caíram em diferentes pontos da cidade. A ocorrência mobilizou diversas equipes de segurança e serviços públicos devido aos riscos provocados pelos artefatos, que atingiram a rede elétrica e colocaram a população em perigo.
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Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu na avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro Monte Castelo. Após a queda de balões de grande porte em diferentes regiões da cidade, os policiais realizaram o isolamento das áreas afetadas, organizaram o trânsito e prestaram apoio às equipes da concessionária de energia, do Corpo de Bombeiros e da Mobilidade Urbana.
Durante a operação, informações compartilhadas pelo CSI (Centro de Segurança Integrada) indicaram que um Hyundai Tucson, já conhecido por envolvimento em ocorrências relacionadas ao resgate de balões, circulava pela cidade.
O veículo foi localizado por equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento. Na abordagem, quatro ocupantes foram identificados e, de acordo com a PM, confessaram que haviam saído de um bairro da capital paulista com o objetivo de recolher os balões que caíram em São José dos Campos.
Os suspeitos, o veículo utilizado na ação e os materiais apreendidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada e permaneceu à disposição da Polícia Civil.
Risco dos balões
A soltura de balões é considerada crime ambiental no Brasil e representa um grave risco à segurança pública. Além de provocar incêndios em áreas de vegetação e edificações, os balões podem atingir redes elétricas, causar interrupções no fornecimento de energia e colocar em risco motoristas, pedestres e equipes que atuam no atendimento das ocorrências.
As autoridades reforçam que a população deve acionar os órgãos de emergência sempre que identificar balões caindo ou pessoas tentando resgatá-los, evitando qualquer aproximação dos artefatos devido ao risco de acidentes.