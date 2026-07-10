10 de julho de 2026
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OPERAÇÃO

PM prende quatro suspeitos após resgate de balão em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Balão atinge fiação de linha de transmissão de energia elétrica em São José
Balão atinge fiação de linha de transmissão de energia elétrica em São José

Quatro homens foram detidos pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (9), em São José dos Campos, suspeitos de participarem da tentativa de resgate de balões que caíram em diferentes pontos da cidade. A ocorrência mobilizou diversas equipes de segurança e serviços públicos devido aos riscos provocados pelos artefatos, que atingiram a rede elétrica e colocaram a população em perigo.

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Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu na avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro Monte Castelo. Após a queda de balões de grande porte em diferentes regiões da cidade, os policiais realizaram o isolamento das áreas afetadas, organizaram o trânsito e prestaram apoio às equipes da concessionária de energia, do Corpo de Bombeiros e da Mobilidade Urbana.

Durante a operação, informações compartilhadas pelo CSI (Centro de Segurança Integrada) indicaram que um Hyundai Tucson, já conhecido por envolvimento em ocorrências relacionadas ao resgate de balões, circulava pela cidade.

O veículo foi localizado por equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento. Na abordagem, quatro ocupantes foram identificados e, de acordo com a PM, confessaram que haviam saído de um bairro da capital paulista com o objetivo de recolher os balões que caíram em São José dos Campos.

Os suspeitos, o veículo utilizado na ação e os materiais apreendidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada e permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Risco dos balões

A soltura de balões é considerada crime ambiental no Brasil e representa um grave risco à segurança pública. Além de provocar incêndios em áreas de vegetação e edificações, os balões podem atingir redes elétricas, causar interrupções no fornecimento de energia e colocar em risco motoristas, pedestres e equipes que atuam no atendimento das ocorrências.

As autoridades reforçam que a população deve acionar os órgãos de emergência sempre que identificar balões caindo ou pessoas tentando resgatá-los, evitando qualquer aproximação dos artefatos devido ao risco de acidentes.

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