10 de julho de 2026
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ACIDENTE

AGORA: Acidente entre carro e moto deixa ferido em Guará; VÍDEO

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Veículos envolvidos no acidente em Guaratinguetá
Veículos envolvidos no acidente em Guaratinguetá

Ao menos uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre um carro e uma moto na região central de Guaratinguetá, na tarde desta sexta-feira (10).

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O acidente entre os dois veículos ocorreu no cruzamento entre as ruas Benjamin Constant, Gama Rodrigues e Marechal Deodoro, no acesso à ponte que liga o Centro à praça Joaquim Vilela.

Segundo informações preliminares, o motociclista ficou ferido no acidente. O local foi sinalizado por agente de trânsito da cidade.

* Matéria em atualização

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