Ao menos uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre um carro e uma moto na região central de Guaratinguetá, na tarde desta sexta-feira (10).

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O acidente entre os dois veículos ocorreu no cruzamento entre as ruas Benjamin Constant, Gama Rodrigues e Marechal Deodoro, no acesso à ponte que liga o Centro à praça Joaquim Vilela.