Um homem de 27 anos, acusado de matar e decapitar a própria mãe em Belo Horizonte (MG), afirmou durante perícia de sanidade mental que retirou a cabeça da vítima para verificar se ela era "um ser humano ou uma máquina".

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Segundo o laudo psiquiátrico anexado ao processo criminal, ele acreditava que a mãe poderia ser "um robô mal programado". A perícia concluiu que o investigado apresenta doença mental e não possui capacidade de responder criminalmente pelos atos.