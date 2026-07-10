A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (10), a principal suspeita pelo desaparecimento de uma cozinheira no bairro Ubatumirim, em Ubatuba. A investigada é a patroa da vítima e foi presa temporariamente durante a Operação Último Rastro, deflagrada pela Delegacia de Investigações Gerais de São Sebastião.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que a cozinheira foi vítima de homicídio. Após semanas de apuração, os investigadores reuniram indícios considerados robustos por meio de diligências de campo, coleta de informações, depoimentos de testemunhas e análise de provas.
Com base nos elementos obtidos durante a investigação, a autoridade policial solicitou à Justiça a expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária da principal suspeita. Os pedidos receberam parecer favorável do Ministério Público e foram autorizados pelo Poder Judiciário.
Na manhã desta sexta-feira, equipes da Polícia Civil cumpriram os mandados, realizaram buscas e prenderam a investigada, que permanece à disposição da Justiça.
Apesar da prisão, o corpo da vítima ainda não foi localizado. As investigações continuam para esclarecer toda a dinâmica do crime, encontrar o corpo da cozinheira e identificar a eventual participação de outras pessoas.
Segundo a Polícia Civil, a Operação Último Rastro mobilizou cinco viaturas e 14 policiais civis.
Em nota, a corporação afirmou que segue empenhada na elucidação completa do caso e reafirmou o compromisso com a investigação de crimes graves e a responsabilização dos envolvidos.