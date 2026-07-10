A MCG Indústria acaba de anunciar sua entrada no mercado fitness com o lançamento da Creatina Monohidratada Supripower pelo preço de R$ 39,90. O produto chegou ao varejo e representa o primeiro lançamento de uma linha de suplementos que será ampliada em breve, incluindo whey protein e outras soluções voltadas ao público que busca mais saúde, qualidade de vida e desempenho físico.

A novidade acompanha uma das principais transformações no comportamento de consumo dos últimos anos: a crescente busca por produtos associados ao bem-estar, à prática de atividades físicas e à alimentação funcional.

O movimento tem impulsionado o mercado de suplementos alimentares e atraído empresas de diversos segmentos, que passaram a investir em produtos com maior apelo nutricional e funcional. O fenômeno é tão relevante que grandes marcas globais têm adaptado seus portfólios para atender essa demanda. Recentemente, a PepsiCo anunciou o lançamento do Doritos Protein nos Estados Unidos, reforçando a aposta da indústria alimentícia em produtos enriquecidos com proteínas e outros atributos funcionais. Segundo a companhia, a iniciativa busca atender consumidores que desejam incorporar mais proteína à rotina sem abrir mão da conveniência e do sabor.

Para a MCG Indústria, a chegada da Creatina Supripower representa uma oportunidade estratégica de ingressar em um segmento que vem registrando forte crescimento e ganhando espaço entre diferentes perfis de consumidores, desde atletas e praticantes de musculação até pessoas que buscam hábitos mais saudáveis no dia a dia.

"A entrada da MCG no segmento fitness é resultado da observação de uma mudança clara no comportamento da sociedade. Hoje, saúde, longevidade e qualidade de vida estão entre as principais prioridades dos consumidores. A creatina é um dos suplementos mais procurados do mercado e enxergamos uma oportunidade importante de oferecer um produto de qualidade", afirma Dimitri Ferreira, diretor da MCG.

A Creatina Monohidratada Supripower é comercializada em embalagens de 300 gramas e conta com formulação de alta pureza, atendendo à crescente demanda por suplementos acessíveis e confiáveis.

Segundo Dimitri, o lançamento é apenas o início de uma estratégia de expansão da marca no universo fitness. Novos produtos já estão em desenvolvimento e deverão chegar ao mercado nos próximos meses, ampliando o portfólio da MCG voltado à saúde, nutrição e performance.