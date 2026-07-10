A Congregação das Pequenas Missionárias comunicou, na manhã desta sexta-feira (10), o falecimento da Irmã Maria Valentina, aos 84 anos. Segundo a instituição, ela morreu às 4h44.

Nascida em 15 de abril de 1942, a religiosa dedicou grande parte da vida à missão da congregação e era conhecida pelo trabalho pastoral e pelo acolhimento prestado à comunidade.

O velório acontece na Casa Mãe da Congregação. O corpo será trasladado às 16h para o Cemitério Horto da Paz, no Centro de São José dos Campos, onde o sepultamento está previsto para as 16h30.