A Congregação das Pequenas Missionárias comunicou, na manhã desta sexta-feira (10), o falecimento da Irmã Maria Valentina, aos 84 anos. Segundo a instituição, ela morreu às 4h44.
Nascida em 15 de abril de 1942, a religiosa dedicou grande parte da vida à missão da congregação e era conhecida pelo trabalho pastoral e pelo acolhimento prestado à comunidade.
O velório acontece na Casa Mãe da Congregação. O corpo será trasladado às 16h para o Cemitério Horto da Paz, no Centro de São José dos Campos, onde o sepultamento está previsto para as 16h30.
Nas redes sociais, a notícia gerou grande comoção. Fiéis, amigos e moradores deixaram centenas de mensagens de despedida e solidariedade à congregação, com homenagens destacando a dedicação, a fé e o legado deixado pela religiosa.
Em nota, a Congregação das Pequenas Missionárias escreveu. “Com pesar, comunicamos o falecimento de nossa querida Irmã Maria Valentina nesta madrugada. Dai-lhe Senhor o descanso eterno, e brilhe para ela a Vossa luz.”